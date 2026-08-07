Fenómeno El Niño se intensifica: OMM alerta por más calor, sequías y lluvias extremas en todo el planeta

El planeta Tierra desde el espacio muestra los océanos cálidos y sistemas climáticos alterados por el fenómeno El Niño en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió una advertencia formal sobre el fortalecimiento del fenómeno El Niño, que alcanzará una intensidad fuerte entre agosto y octubre de 2026 y alterará los patrones climáticos en amplias zonas del planeta. Según informó Andina Noticias, el organismo meteorológico de las Naciones Unidas difundió el 31 de julio su más reciente Actualización Climática Estacional Global, en la que proyecta un escenario de riesgos múltiples para distintas regiones del mundo.

El factor detonante no es solo El Niño. La OMM advierte que su fortalecimiento coincide con un calentamiento oceánico sin precedentes y con el desarrollo de un dipolo positivo del Océano Índico, combinación que amplifica los impactos climáticos a escala regional. Los modelos internacionales proyectan que las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 superarán los 2,9 °C (37,6 °F), un umbral consistente con un episodio fuerte que se extenderá hasta inicios de 2027.

PUBLICIDAD

El Niño es la fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO), uno de los principales reguladores de la variabilidad climática mundial. El fenómeno se presenta cada dos a siete años, tiene una duración de entre nueve y doce meses y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero. Sus efectos dependen tanto de la intensidad del episodio como de su interacción con otros fenómenos oceánico-atmosféricos.

La Organización Meteorológica Mundial presenta su actualización climática estacional global, que indica un pronóstico de temperaturas superiores a lo normal en gran parte del planeta y patrones de precipitaciones desiguales para agosto-octubre de 2026. (Agencia Andina)

Lluvias desiguales en el planeta

Uno de los impactos más directos del fenómeno será la redistribución desigual de las precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico estacional de la OMM, reportado por Andina, se prevén lluvias superiores a lo normal en el Cuerno de África, partes de Asia Central, el sur de Europa, el oeste de Norteamérica —al sur de los 45° de latitud norte— y el sureste de Sudamérica.

PUBLICIDAD

El panorama es opuesto en otras latitudes. El organismo prevé un déficit de lluvias en el subcontinente indio, el sur y este de Australia, el sur de Centroamérica, diversas zonas del Caribe, el norte de Europa y el noroeste de Sudamérica. Esa distribución asimétrica, advierte la OMM, eleva la probabilidad de eventos extremos como sequías prolongadas, inundaciones e incendios forestales, con mayor intensidad en las regiones bajo la influencia del Océano Índico.

A la alteración de las lluvias se suma una proyección de temperaturas superiores a los valores normales en gran parte del planeta. Las señales más marcadas abarcan África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, Centroamérica, el Caribe, gran parte de Sudamérica y Nueva Zelanda. En el océano Pacífico ecuatorial, las temperaturas superficiales del mar continuarán en ascenso como consecuencia directa del fortalecimiento del fenómeno.

PUBLICIDAD

Un mapa global de la Organización Meteorológica Mundial muestra las proyecciones de patrones de lluvia por el fenómeno El Niño entre agosto y octubre de 2026, con regiones más húmedas y otras con riesgo de sequía. (Agencia Andina)

Riesgos para agricultura, agua y salud

El escenario proyectado por la OMM trasciende los fenómenos meteorológicos y plantea riesgos para distintos sectores. El fortalecimiento simultáneo de El Niño, el dipolo positivo del Océano Índico y las temperaturas oceánicas excepcionalmente cálidas podría favorecer sequías severas, lluvias torrenciales, incendios forestales y mayores presiones sobre la agricultura, los recursos hídricos, la salud pública y la seguridad alimentaria. A ello se suma el calentamiento del Atlántico tropical, que contribuirá a modificar la circulación atmosférica global.

Frente a este panorama, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó que los pronósticos permiten anticiparse a los impactos y fortalecer las medidas de prevención. Según informó Andina Noticias, la organización intensifica la coordinación internacional y el apoyo a los sistemas de alerta temprana, especialmente en sectores vulnerables como la agricultura, la gestión del agua y la salud.

PUBLICIDAD

Agricultores en Perú observan un campo de maíz reseco y un río crecido por el fenómeno El Niño, que causa sequías y lluvias intensas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia coincide con la del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien señaló que El Niño agrava una crisis climática marcada por olas de calor extremas, incendios forestales y temperaturas récord de los océanos. El funcionario sostuvo que el fortalecimiento del fenómeno representa un riesgo adicional para un planeta afectado por el calentamiento global y reiteró la necesidad de acelerar las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.