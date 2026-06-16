Perú

Gratificación llega en máximo un mes: Cálcula el monto que se paga en julio 2026

Mientras los trabajadores CAS lucha por tener su grati completa, los del sector privado recibirán como siempre su pago máximo el 15 de julio

Guardar
Google icon
manos agarrando billetes de 100 soles
La gratificación se entrega a los trabajadores del sector privado en julio y diciembre. Pero desde este 2026 se incluirá a los trabajadores CAS. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Durante la primera quincena de julio, los trabajadores contratados bajo el régimen laboral general de la actividad privada reciben el pago de la gratificación. Como se sabe, este equivale a una remuneración mensual adicional, cuando el trabajador haya laborado el semestre completo (enero-junio) y este monto se reducirá proporcionalmente si el periodo laborado ha sido menor, según aclara al guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Si bien se suele llamar a la gratificación el sueldo extra de diciembre, pero, en realidad, no siempre suma exactamente al mismo monto. Este puede incluir más montos en su cálculo, e inclusive solo contemplarse como la mitad de una remuneración (en caso de algunos regímenes de la pequeña empresa).

PUBLICIDAD

Así, la fórmula de cálculo de la gratificación considera no solo la remuneración en el sueldo bruto, sino también otros pagos, como bonos, comisiones, horas, extras, etc:

  • Gratificación = Sueldo bruto obtenido en los últimos 6 meses / 6 x los meses trabajados + 9% de EsSalud o 6,75% de EPS + Asignación familiar (en caso se perciba).
Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Se puede pagar desde el 1 de julio

En el régimen laboral general de la actividad privada, los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones ordinarias en durante el año: una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad, sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador.

“El monto de cada una de las gratificaciones ordinarias es equivalente a una remuneración íntegra si el/la trabajador/a ha laborado durante todo el semestre, y se reduce proporcionalmente en su monto cuando el tiempo de servicios es menor”, resalta el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en una guía oficial anterior sobre este pago.

PUBLICIDAD

¿Pero sabías que este pago está normada para pagarse un día exacto? Es decir, a pesar que versiones señalen que el primer pago se hace el miércoles 15 de julio de este 2026, en realidad las empresas tienen toda la primera quincena de julio para hacerlo. Inclusive se podría pagar desde el miércoles 1 de julio.

manos contando billetes de soles y calculadora
Prepárate que el pago de julio viene pronto. Esto es todo lo que debes saber de la gratificación. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Conceptos que se incluyen en el pago

De esta manera, para calcular la gratificación con la fórmula anterior, se debe tener en cuenta qué otros montos se deben incluir en esta operación matemática.

Primero, a esta remuneración básica se le sumará el promedio de todos los conceptos que adicionalmente haya percibido, en dinero o en especie, como contraprestación a sus labores, cualquiera sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición; siempre que estos últimos le hubieran sido abonados un mínimo tres veces dentro del semestre computable (enero a junio y julio a diciembre, respectivamente).

Además, se incluyen en el cálculo de remuneraciones lo siguientes:

  • Sueldos y salarios básicos
  • Comisiones o destajo
  • Horas extras
  • Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados
  • Remuneración vacacional
  • Premio por ventas.
  • Alimentación en dinero
  • Prestaciones alimentarias: suministro directo
  • Incremento 10,23 % AFP
  • Incremento 3,00 % AFP
  • Remuneración en especie
  • Incremento 3,3 % SNP
  • Remuneración por la hora de permiso por lactancia.
Conoce las diferencias entre gratificación y aguinaldo diciembre 2024. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)
Las empresas pueden afrontar multas de 1,57 hasta a 26,12 UIT por no pagar la gratificación. - Composición Infobae/Andina

Adicionalmente se añaden las asignaciones (como la asignación familiar y otras asignaciones otorgadas regularmente), bonificaciones (como las que son por tiempo de servicios, por riesgo de caja, por producción, altura, turno, entre otras). Además, el cálculo puede incluir bonificaciones regulares, otras gratificaciones otorgadas de forma ordinaria, pago de licencias con goce de haber y tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.

Temas Relacionados

GratificacionesSector privadoTrabajadores CASperu-economia

Más Noticias

100 frases por el Día del Padre 2026 para WhatsApp, Facebook e Instagram: mensajes bonitos para dedicar este domingo

Frases divertidas, emotivas, cristianas y mensajes para padres fallecidos forman parte de esta selección pensada para homenajear a papá en su día

100 frases por el Día del Padre 2026 para WhatsApp, Facebook e Instagram: mensajes bonitos para dedicar este domingo

Minedu modifica el reglamento de la ley de las Apafa en colegios: estos son los principales cambios

La norma se publicó en el Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N.º 007-2026 y busca adecuar la Ley 28628 a cambios registrados en las familias y colegios en 20 años

Minedu modifica el reglamento de la ley de las Apafa en colegios: estos son los principales cambios

Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

Thalía Bentín decidió romper su silencio luego de que el exfutoblista anunciara su soltería, asegurara que todo estaba bien y nuevamente se dejara ver con la bailarina

Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra

Tras los rumores de una posible partida del arquero boliviano, los ‘blanquiazules’ estarían tomando las medidas necesarias para resolver este escenario. “No veo usando el cupo de extranjero en el arquero”

Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra

Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026

El equipo nórdico, liderado por Erling Haaland, intentará sumar una victoria frente a una selección de Irak que accedió al Mundial tras superar el repechaje. Conoce las señales disponibles del duelo

Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

JEE rechaza pedidos de Fuerza Popular para anular 7 mil votos de Puno a favor de Roberto Sánchez

Juntos por el Perú pide al JNE un plazo excepcional para pagar los S/3 millones de tasa por pedidos de nulidad

¿Por qué Keiko Fujimori se va del Perú en medio del proceso de segunda vuelta que aún no concluye y que mantiene en vilo a todo un país?

PJ suspende juicio contra José María Balcázar por su viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja regresó a Perú y deja atrás conflictos con Romina Gachoy: “Estoy muy agradecida porque está cerca a mis hijos”

Angie Jibaja regresó a Perú y deja atrás conflictos con Romina Gachoy: “Estoy muy agradecida porque está cerca a mis hijos”

Exponen el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, expone presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Facundo González no volvería a ‘Esto es Guerra’ tras lesión en el brazo: “Es probable que no me recupere”

DEPORTES

Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra

Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra

Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026

Alianza Lima anunció el fichaje de Flavia Montes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Comienza una nueva historia”

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”