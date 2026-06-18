Perú

Trabajadores CAS se movilizarán contra la “Ley con migajas”, que reduce sus gratificaciones para julio

Este lunes 22 de junio los empleados CAS marcharán hacia el Congreso en contra de la intención del MEF de recortar la gratificación que consiguieron con la Ley 32563

Guardar
Google icon
trabajadores CAS en marcha
Los CAS se movilizarán nuevamente para que la gratificación no sea recortada al 10% del sueldo. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Pugna en el sector público. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se presentó ante la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley del crédito suplementario, que busca también recortar la gratificación que se pagará a los trabajadores CAS este julio al 10% del monto. Al otro lado, los empleados bajo este régimen (decreto legislativo 1057) celebraron la aprobación y promulgación de la Ley 32563, y ahora buscan proteger el pago del 100% de la gratificación, que había sido confirmado por algunas entidades del Estado.

Así, este lunes 22 de junio, los trabajadores bajo el régimen CAS se unirán a una gran movilización nacional. “El Frente Nacional CAS con Derechos convoca a todos los compañeros a alzar la voz rumbo a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República del Perú. No podemos seguir permitiendo la desigualdad laboral; exigimos un trabajo digno, el pago de nuestra gratificación al 100% y el reconocimiento pleno de nuestra CTS”, reveló el comunicado de César Espinoza, difusor de estos temas sindicales.

PUBLICIDAD

  • Día de la marcha: Lunes 22 de junio de 2026
  • Hora de encuentro: 8:30 a. m.
  • Punto de reunión: Parque Universitario
  • Hora de inicio de la movilización: 9:00 a. m.
Trabajadores CAS toman Plaza Francia para exigir gratificación y CTS, dictamen clave sigue sin votarse| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación
Los trabajadores CAS ya marcharon anteriormente para aprobar su Ley en el Congreso. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Trabajadores CAS reciben gratificación

En julio, los trabajadores CAS recibirán por primera vez la gratificación, como la del sector privado, con un monto equivalente a su sueldo. O, al menos, esto iba a ser así hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas decidió proponer que se aplique gradualidad a esta Ley.

Como se recuerda, la medida (que da gratificación y CTS a los CAS) vino promovida desde el Congreso de la República, logró aprobación incluso frente a la opinión no favorable del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, por el costo que implicaba aprobarla.

Finalmente, el presidente José María Balcázar la promulgó y resaltó que todos los trabajadores recibirían su pago de gratificación ya en julio, despejando dudas de la aplicación de esta Ley. Sin emargo, meses luego, el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas reveló que lo pendiente era determinar el monto que se pagaría.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

La Ley aprobó que el monto que se considerara debía ser el equivalente a una remuneración entera, justo como sucede en el sector privado. Sin embargo, el MEF aún ve que no se podría financiar ese monto actualmente, y que, si bien algunas entidades podrían pagarlo, otras no lo lograrían.

La propuesta del MEF

No podemos permitir que unas entidades paguen y no paguen”, señaló Acuña Namihas, en referencia justamente a que varias entidades habían confirmado el pago de este beneficio ya promulgado, pero no todas. Por eso, para evitar este desorden, el proyecto que presenta incluye esa gradualidad a la Ley, haciendo que el beneficio se pague al 10% del monto para julio y diciembre de 2006.

El MEF señaló, además, que solamente atender esta Ley se necesitará de S/57 millones este año. “[El pago] está asegurado, planteando un 10% del 2026 para ir subiendo gradualmente”, apunta el ministro.

ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas
Así explicó el ministro de Economía y Finanzas la medida que da el 10% de pago de la gratificación a los trabajadores CAS. - Crédito MEF

Asimismo, el monto a pagar este 2026 sería de mínimo S/300, o el 10% de tu remuneración, el que sea más alto. Así se iría aumentando el pago al pasar de los años:

  • Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.
  • En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual
  • En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual
  • En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual
  • En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.

Temas Relacionados

Trabajadores CASGratificacionesPoder EjecutivoMEFperu-economia

Más Noticias

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Se juega la segunda semana de competencia: duelos emocionantes que definirán el futuro de los equipos rumbo a la etapa final. Entérate cómo van las selecciones

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Julieta Lazcano confiesa que tuvo muchas ofertas de clubes peruanos y explica por qué fichó por Atlético Atenea

La ‘Princesita’ afrontará su segunda temporada en la Liga Peruana de Vóley, certamen en el que ya se consagró campeona con Alianza Lima

Julieta Lazcano confiesa que tuvo muchas ofertas de clubes peruanos y explica por qué fichó por Atlético Atenea

Bolsa de Valores de Lima en negativo tras varios días de permanecer al alza: ¿Qué pasó?

La plaza bursátil peruana abrió con retrocesos mientras los mercados internacionales reaccionan a las señales de la Reserva Federal, el movimiento del petróleo y el renovado impulso de las acciones tecnológicas en Estados Unidos

Bolsa de Valores de Lima en negativo tras varios días de permanecer al alza: ¿Qué pasó?

Intención de voto para la Alcaldía de Lima 2026: ¿Qué candidato lidera preferencias, según encuesta CIT?

La primera medición rumbo a las elecciones municipales de 2026 revela una fuerte fragmentación del voto entre los principales aspirantes

Intención de voto para la Alcaldía de Lima 2026: ¿Qué candidato lidera preferencias, según encuesta CIT?

¿A qué hora juegan Canadá vs Qatar HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026

Canadienses y qataríes se enfrentarán en un partido decisivo en el que ambos equipos buscan su primera victoria para avanzar en la clasificación. Conoce los detalles de la contienda

¿A qué hora juegan Canadá vs Qatar HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Domingo Pérez se despide del partido de Roberto Sánchez tras virtual derrota y evalúa postular a elecciones de octubre

José Domingo Pérez se despide del partido de Roberto Sánchez tras virtual derrota y evalúa postular a elecciones de octubre

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

José Domingo Pérez descarta definitivamente postular: “Mi principal obligación es lograr la libertad de Pedro Castillo”

Día negro para Germán Juárez: Lo investigan por supuesto soborno y Tomás Gálvez lo echa de la coordinación de Lavado de Activos

Juntos por el Perú: ¿Se anularán más de 2300 mesas de sufragio en Lima y EE. UU.? La solicitud admitida en favor de Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Ducelia Echevarría llegó a reality mexicano y agradece a Nicola Porcella por la oportunidad

Ducelia Echevarría llegó a reality mexicano y agradece a Nicola Porcella por la oportunidad

Greg Michel, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, es detenido tras agredir e insultar a policías en la vía pública

Rodrigo González llama ‘soberbia’ a Magaly Medina porque no habría cumplido servicio comunitario: “Sabes que estás en falta”

Rodrigo González revela el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”

DEPORTES

¿A qué hora juegan Canadá vs Qatar HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026

¿A qué hora juegan Canadá vs Qatar HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026

¿Dónde ver Canadá vs Qatar por Mundial 2026 HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo B del Mundial 2026

Directivo de Universitario reveló si Fernanda Tomé fichará por el club tras su salida de San Martín: “Me parece una gran jugadora”

Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Julieta Lazcano confiesa que tuvo muchas ofertas de clubes peruanos y explica por qué fichó por Atlético Atenea