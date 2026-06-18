Trabajadores CAS se movilizarán contra la “Ley con migajas”, que reduce sus gratificaciones para julio

Los CAS se movilizarán nuevamente para que la gratificación no sea recortada al 10% del sueldo. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Pugna en el sector público. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se presentó ante la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley del crédito suplementario, que busca también recortar la gratificación que se pagará a los trabajadores CAS este julio al 10% del monto. Al otro lado, los empleados bajo este régimen (decreto legislativo 1057) celebraron la aprobación y promulgación de la Ley 32563, y ahora buscan proteger el pago del 100% de la gratificación, que había sido confirmado por algunas entidades del Estado.

Así, este lunes 22 de junio, los trabajadores bajo el régimen CAS se unirán a una gran movilización nacional. “El Frente Nacional CAS con Derechos convoca a todos los compañeros a alzar la voz rumbo a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República del Perú. No podemos seguir permitiendo la desigualdad laboral; exigimos un trabajo digno, el pago de nuestra gratificación al 100% y el reconocimiento pleno de nuestra CTS”, reveló el comunicado de César Espinoza, difusor de estos temas sindicales.

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Día de la marcha: Lunes 22 de junio de 2026

Hora de encuentro: 8:30 a. m.

Punto de reunión: Parque Universitario

Hora de inicio de la movilización: 9:00 a. m.

Los trabajadores CAS ya marcharon anteriormente para aprobar su Ley en el Congreso. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Trabajadores CAS reciben gratificación

En julio, los trabajadores CAS recibirán por primera vez la gratificación, como la del sector privado, con un monto equivalente a su sueldo. O, al menos, esto iba a ser así hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas decidió proponer que se aplique gradualidad a esta Ley.

Como se recuerda, la medida (que da gratificación y CTS a los CAS) vino promovida desde el Congreso de la República, logró aprobación incluso frente a la opinión no favorable del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, por el costo que implicaba aprobarla.

Finalmente, el presidente José María Balcázar la promulgó y resaltó que todos los trabajadores recibirían su pago de gratificación ya en julio, despejando dudas de la aplicación de esta Ley. Sin emargo, meses luego, el titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas reveló que lo pendiente era determinar el monto que se pagaría.

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El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

La Ley aprobó que el monto que se considerara debía ser el equivalente a una remuneración entera, justo como sucede en el sector privado. Sin embargo, el MEF aún ve que no se podría financiar ese monto actualmente, y que, si bien algunas entidades podrían pagarlo, otras no lo lograrían.

La propuesta del MEF

“No podemos permitir que unas entidades paguen y no paguen”, señaló Acuña Namihas, en referencia justamente a que varias entidades habían confirmado el pago de este beneficio ya promulgado, pero no todas. Por eso, para evitar este desorden, el proyecto que presenta incluye esa gradualidad a la Ley, haciendo que el beneficio se pague al 10% del monto para julio y diciembre de 2006.

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El MEF señaló, además, que solamente atender esta Ley se necesitará de S/57 millones este año. “[El pago] está asegurado, planteando un 10% del 2026 para ir subiendo gradualmente”, apunta el ministro.

Así explicó el ministro de Economía y Finanzas la medida que da el 10% de pago de la gratificación a los trabajadores CAS. - Crédito MEF

Asimismo, el monto a pagar este 2026 sería de mínimo S/300, o el 10% de tu remuneración, el que sea más alto. Así se iría aumentando el pago al pasar de los años:

Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.

En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual

En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.