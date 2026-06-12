Ejecutivo presenta proyecto para no pagar gratificación completa a trabajadores CAS este julio

Las gratificaciones de los CAS no se pagarían completas. Gobierno de José María Balcázar busca aplicar gradualidad a la norma aprobada. - Crédito Presidencia

No habría gratificación completa para los trabajadores CAS este julio. Finalmente el Poder Ejecutivo presentó el proyecto del crédito suplementario anunciado ante el Congreso de la República y con este se confirma que el gobierno de Balcázar busca aplicar la Ley 32563, que da por primera vez gratificación y CTS a los trabajadores CAS gradualmente.

“Las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementan en un periodo de cinco años”, señala la décima disposición complementaria final del proyecto. Así busca el Gobierno que se aplique el pago de la gratificación tanto como el de la Compensación por tiempo de servicios:

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El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026

El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027

El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028

El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029

El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

El monto de la gratificación

Como había señalado el minsitro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, hace unas semanas, el Ejecutivo sí aplicaría la Ley que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS (decreto legislativo 1057, de contrato administrativo de servicios), pero lo que estaba pendiente era el monto.

Cabe recordar que la Ley 32563 aprobó que el monto de la gratificación para los trabajadores CAS sea equivalente a un sueldo entero que estos empleados reciban, un monto mayor al conocido aguinaldo del sector público que se paga en julio (S/300).

Pero ahora, el gobierno de Balcázar busca que este julio de 2026 solo se pague el 10% de la remuneración, la cual no puede bajar del monto mínimo de S/300. Así, la Ley se seguiría aplicando para los siguiente cinco años con una gradualidad, sumando un monto mayor cada año siguiente hasta ser del 100% para 2030.

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El pago de la gratificación estará asegurada para los trabajadores CAS. Pero se aplicaría con gradualidad. - Crédito PCM

“Para la implementación de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios del personal sujeto al Decreto Legislativo N° 1057, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se establecen las condiciones, requisitos y demás disposiciones necesarias para su otorgamiento", aclara el proyecto que presentó el Ejecutivo.

También señala que se dan “las disposiciones complementarias para el pago proporcional y trunco de los referidos conceptos, de corresponder. Asimismo, se dispone que dicha implementación se desarrolla de manera progresiva”.

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El MEF había señalado que sí pagaría a los CAS su gratificación este julio de 2026, pero que el monto estaba por definirse. Ahora, ya se sabría más a qué se refería el ministro de Economía con esto. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

CTS también se pagaría al 100% en 2030

“El monto de la Compensación por Tiempo de Servicios se determina aplicando el porcentaje correspondiente a la remuneración mensual por el tiempo de servicios contabilizado a partir del inicio del contrato vigente”, aclara el proyecto de ley del crédito suplementario.

Así también, la gradualidad del monto para las gratificaciones se repite para el pago de la CTS.

El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026

El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027

El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028

El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029

El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.