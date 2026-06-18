Asesinan a balazos a mujer en el Pasaje de la Salsa del Callao: crimen ocurrió a metros de la Dirincri

La víctima fue atacada por dos sujetos que escaparon tras abrir fuego en una de las zonas más concurridas del primer puerto. // Video: Buenos Días Perú

La inseguridad ciudadana en el Callao volvió a dejar una víctima mortal. La madrugada de este jueves 18 de junio, una mujer de 56 años fue asesinada a balazos en las inmediaciones del conocido Pasaje de la Salsa, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la zona monumental chalaca. El crimen ocurrió a pocos metros de dependencias policiales y en una zona que durante los últimos años había sido impulsada como atractivo turístico y cultural.

La víctima fue identificada como Norma Chazarro Alfaro, una vecina conocida en el sector. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados la interceptaron cuando se encontraba cerca de la cuadra 2 del jirón Salaverry. Sin intercambiar palabras, uno de los sujetos abrió fuego en repetidas ocasiones y luego escapó junto a su cómplice. Aunque la mujer fue trasladada de emergencia a un centro médico, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Asesinan a mujer en el Pasaje de la Salsa del Callao

Composición: Infobae Perú

El ataque ocurrió en uno de los lugares más representativos del Callao Monumental. El Pasaje de la Salsa suele recibir a visitantes y vecinos durante los fines de semana gracias a sus actividades culturales, presentaciones artísticas y espacios de entretenimiento. Sin embargo, durante la madrugada del jueves, el escenario habitual cambió por completo tras registrarse el asesinato de Norma Chazarro.

Según testimonios recogidos en el lugar, la mujer se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptada por dos sujetos que llegaron caminando por la zona. De acuerdo con la información preliminar, los atacantes se acercaron hasta donde se encontraba la víctima y uno de ellos disparó varias veces antes de huir junto a su acompañante.

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Tras escuchar las detonaciones, familiares y residentes intentaron auxiliar a la mujer mientras esperaban la llegada de personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladada a un establecimiento de salud cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, los médicos certificaron su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron poco después al lugar de los hechos para acordonar la escena y facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. Durante las diligencias se recopilaron evidencias y se realizaron las primeras inspecciones con el objetivo de reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de los vecinos fue la ubicación del crimen. El ataque se produjo a escasa distancia de una sede policial, situación que generó preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona monumental del Callao.

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Las investigaciones preliminares apuntan a distintas hipótesis sobre el asesinato de Norma Chazarro Alfaro. Entre ellas, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos previos que habría mantenido la víctima. Algunos vecinos señalaron que la mujer había tenido altercados con otras personas en diferentes oportunidades.

De acuerdo con información policial, Chazarro Alfaro registraba antecedentes por presuntos delitos de estafa y usurpación. Asimismo, fuentes de la investigación indicaron que años atrás habría sido víctima de un ataque armado, hecho que ahora forma parte de las líneas que son evaluadas por los agentes encargados del caso.

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Las autoridades también revisan imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del Pasaje de la Salsa y en otros puntos cercanos. Estos registros podrían resultar claves para determinar la ruta seguida por los atacantes antes y después del homicidio.

Tras conocerse el crimen, efectivos policiales desplegaron un operativo en diferentes sectores del Callao. Como resultado de estas acciones, fue intervenido un hombre que estaría presuntamente vinculado con el asesinato. La identidad del sospechoso y el grado de su participación continúan siendo materia de investigación.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, unidad especializada que continuará recabando declaraciones, pericias y elementos probatorios para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

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Este nuevo hecho de sangre se registra además en medio del estado de emergencia en Lima y Callao, medida que permanece vigente con el objetivo de enfrentar los altos índices de criminalidad y los constantes episodios de violencia reportados en distintos distritos de ambas jurisdicciones. Mientras avanzan las investigaciones, la zona donde ocurrió el ataque permanece bajo observación de las autoridades, que buscan identificar plenamente a todos los involucrados en el crimen.