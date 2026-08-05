Campaña de salud gratis para sábado 08 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

El Hospital de la Solidaridad también brindará orientación nutricional para promover mejores hábitos alimentarios y contribuir al cuidado integral de la salud de los participantes - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Hospital de la Solidaridad, organizará este sábado 8 de agosto una campaña de salud gratuita en Santa Anita, dirigida a los vecinos que requieran atención en distintas especialidades y servicios. La jornada se desarrollará desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m., como parte de una iniciativa que busca acercar prestaciones médicas a la población.

La actividad tendrá lugar entre las calles Quechuas y Fortaleza, en Santa Anita. Como referencia para los asistentes, el punto se encuentra cerca de la Plaza de Armas Chancas de Andahuaylas y la parroquia Cuerpo de Cristo. De esta manera, los ciudadanos podrán acudir durante el horario establecido para acceder a las atenciones contempladas en la campaña.

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La jornada incluirá alternativas para diferentes necesidades relacionadas con la salud de adultos, niños y familias. Además de las consultas médicas, se ofrecerán servicios vinculados con prevención, controles, alimentación y cuidado de la salud visual y bucal.

La campaña de salud se llevará a cabo este sábado 08 de agosto - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Medicina general: atención médica para evaluar el estado general de salud de los asistentes y orientar sobre las necesidades que puedan presentar.

Vacunas regulares: aplicación de vacunas correspondientes al esquema regular de inmunización, de acuerdo con la atención disponible durante la campaña.

Pediatría: servicio dirigido a los menores de edad, que incluirá el descarte de anemia como parte de la atención.

Laboratorio: se realizarán pruebas para medir glucosa y colesterol en ayunas , orientadas a conocer determinados indicadores del organismo.

Nutrición: atención relacionada con la alimentación y orientación nutricional para quienes participen en la jornada.

Oftalmología: servicio enfocado en la evaluación y cuidado de la salud visual de los pacientes.

Odontología: atención destinada al cuidado de la salud bucal y a la evaluación de posibles necesidades odontológicas.

Dermatología: consulta especializada para la revisión de la piel y la atención de las necesidades dermatológicas de los asistentes.

Atención veterinaria: servicio destinado al cuidado de los animales de compañía, como parte de las prestaciones adicionales de la campaña.

Servicios sociales: orientación y atención en asuntos vinculados con el ámbito social para los vecinos que requieran este tipo de apoyo.

La campaña representa una alternativa para que los residentes de Santa Anita puedan acceder a diversos servicios en un mismo espacio y durante una jornada de atención gratuita.

Los asistentes podrán acceder a servicios de medicina general, pediatría, dermatología, oftalmología y odontología, con alternativas destinadas a atender distintas necesidades de salud de la población - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos?

Detectan enfermedades a tiempo: permiten identificar problemas de salud en etapas tempranas, incluso cuando todavía no presentan síntomas evidentes.

Previenen complicaciones: los controles periódicos ayudan a reconocer factores de riesgo y tomar medidas antes de que una condición empeore.

Permiten controlar enfermedades: quienes tienen diagnósticos previos pueden realizar un seguimiento de su evolución y verificar si el tratamiento está funcionando.

Evalúan el estado general: las consultas médicas permiten revisar aspectos como la presión arterial, el peso, los niveles de glucosa y colesterol, según las necesidades de cada persona.

Orientan sobre hábitos saludables: los profesionales pueden brindar recomendaciones sobre alimentación, actividad física, descanso y otros cuidados.

Favorecen la prevención: las evaluaciones médicas también permiten determinar qué vacunas, análisis o controles son convenientes según la edad y los antecedentes.

Reducen riesgos futuros: mantener revisiones periódicas facilita tomar decisiones oportunas y contribuye a preservar una mejor calidad de vida.