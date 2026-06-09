Sicarios asesinan a pasajero dentro de bus de la ruta 91 en Chorrillos: crimen ocurrió a plena luz del día

El crimen ocurrió en la avenida Guardia Civil, donde atacantes interceptaron una unidad de la ruta 91 y dispararon contra un hombre frente a otros pasajeros. Difusión

La violencia criminal volvió a irrumpir en el transporte público de Lima con un ataque armado que dejó un fallecido dentro de una unidad de pasajeros en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió a plena luz del día y frente a una zona transitada, lo que provocó alarma entre los usuarios del servicio y vecinos del sector.

La escena se desarrolló en una de las principales vías del distrito, donde decenas de personas presenciaron las consecuencias del atentado. La rápida llegada de agentes policiales y personal de serenazgo permitió aislar el área para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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Según los reportes preliminares, la víctima viajaba en un bus de la empresa Santo Cristo, conocida como la ruta 91, que cubre el trayecto entre Ate y Chorrillos. Testigos indicaron que los atacantes actuaron con rapidez y escaparon pocos segundos después de ejecutar el crimen.

Ataque armado dentro de una unidad de transporte público

La víctima fue atacada a balazos dentro de una unidad de la empresa Santo Cristo. (Composición: Infobae)

El homicidio ocurrió en la intersección de las avenidas Guardia Civil y El Sol, en Chorrillos. De acuerdo con la información recogida en el lugar, al menos dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta e interceptaron el vehículo de transporte público.

Las primeras versiones apuntaron a un posible ataque contra el conductor por motivos vinculados a extorsiones que afectan al sector transporte. Sin embargo, testimonios obtenidos posteriormente descartaron esa hipótesis inicial y señalaron que el objetivo era uno de los pasajeros que se encontraba dentro de la unidad.

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Según los testigos, los atacantes identificaron a la víctima antes de efectuar los disparos. Tras concretar el ataque, abandonaron el bus y escaparon en motocicleta con dirección al mercado Santa Rosa.

La persona atacada murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Ninguno de los demás pasajeros resultó lesionado.

El relato del conductor sobre los hechos

El conductor del bus ofreció declaraciones a Exitosa y describió los momentos previos al crimen. Según explicó, la víctima abordó la unidad como cualquier otro usuario del servicio.

“Subió un muchacho al carro, yo paré como, como, como cualquiera. Yo pensé que era un pasajero. Subió y en eso atrás apareció una moto al lado de la puerta y se bajó un muchacho de atrás que tenía pistola y adentro del carro le empezó a disparar”, relató.

El chofer indicó que, tras escuchar los disparos, optó por protegerse y perdió de vista parte de la secuencia. “Empezó a disparar, disparar. Ya, bueno, yo me agaché la cabeza, ya no vi y a la hora de que bajaron, levanté la cabeza y se fueron con la moto en sentido contrario para, al mercado acá abajo”, declaró.

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También confirmó que el resto de pasajeros salió ileso. “Gracias a Dios, este, los pasajeros no les pasó nada, solamente al muchacho que le seguían”, manifestó.

Investigación policial y evidencias halladas

Un pasajero de la empresa de transportes 'Santo Cristo' fue asesinado a balazos por sicarios en moto en el distrito de Chorrillos. El chofer y los testigos relatan los momentos de terror vividos durante el ataque en plena ruta. Exitosa

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la cuadra seis de la avenida Guardia Civil para asegurar la zona y ejecutar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, los agentes encontraron más de diez casquillos de bala distribuidos entre la pista y la vereda. Este material forma parte de las evidencias que serán analizadas durante la investigación.

Asimismo, la Policía busca determinar la identidad de los responsables y establecer el móvil del crimen. Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque las autoridades todavía no informaron resultados definitivos.

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Otro elemento considerado relevante para el caso corresponde a las cámaras de vigilancia ubicadas cerca del punto donde ocurrió el ataque. Los agentes intentan acceder a esos registros para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos y obtener imágenes que permitan identificarlos.

Reclamos vecinales por la inseguridad

El crimen también generó preocupación entre residentes de la zona, quienes expresaron su inquietud por los hechos de violencia que afectan distintos sectores de la capital.

Una vecina manifestó su malestar por la situación de seguridad ciudadana. “Estamos realmente conmocionados, preocupados y realmente con mucho resentimiento porque estamos cansados de que exista inseguridad en toda la ciudad de Lima”, señaló.

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Durante su intervención, también solicitó acciones más efectivas contra la criminalidad. “Necesitamos operaciones estratégicas que realmente eliminen esta inseguridad en el país. Sean estratégicos, por favor, para poder eliminar la inseguridad en el Perú”, expresó.

Consultada sobre antecedentes similares en el sector, indicó que en ese punto específico no recordaba casos recientes, aunque mencionó que en otras zonas de Chorrillos sí se registraron crímenes relacionados con sicarios y ataques contra buses de transporte público.

Mientras continúan las diligencias policiales, la escena del crimen permaneció bajo resguardo de las autoridades para la recolección de pruebas y el avance de las investigaciones destinadas a esclarecer el asesinato ocurrido dentro de la unidad de la empresa Santo Cristo.

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