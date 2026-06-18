Mensajes falsos de multas y deudas: SAT advierte sobre nueva modalidad de estafa

Alertan sobre nuevo método de estafa a través de multas de tránsito.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó una advertencia pública ante el incremento de mensajes falsos que circulan entre los contribuyentes.

La entidad detectó que ciberdelincuentes envían comunicaciones fraudulentas desde cuentas no oficiales, simulando notificaciones de multas o papeletas pendientes con el fin de robar información personal y financiera.

En los mensajes, los remitentes incluyen enlaces que aparentan ser del portal oficial del SAT de Lima, pero en realidad redirigen a páginas fraudulentas con pasarelas de pago falsas.

La institución aclaró que todas las notificaciones oficiales contienen datos personalizados del contribuyente y se envían únicamente desde sus canales verificados. La recomendación principal consiste en no abrir los enlaces ni proporcionar datos personales ante mensajes sospechosos.

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La Municipalidad de Lima instó a la ciudadanía a consultar de forma directa el portal oficial (www.gob.pe/satlima) o los canales de atención como Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe para confirmar cualquier deuda o papeleta real. La entidad también recibe denuncias sobre comunicaciones sospechosas a través de sus redes sociales oficiales.

Alertan sobre nuevo método de estafa a través de multas de tránsito.

Métodos de fraude digital evolucionan y amplían riesgos

La problemática de los avisos falsos refleja una tendencia más amplia: los métodos de fraude digital se han sofisticado notablemente. Según explicó Hobber Siccha, director consultivo de la Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información de Centrum PUCP, los ciberdelincuentes aprovechan tecnologías actuales para perfeccionar sus estafas.

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“Los delincuentes utilizan las mismas herramientas tecnológicas que facilitan nuestra vida diaria para cometer fraudes cada vez más sofisticados”, declaró Siccha para Infobae Perú.

Entre las modalidades emergentes se encuentra el quishing, una técnica que utiliza códigos QR para dirigir a los usuarios a sitios falsos y obtener credenciales bancarias o instalar programas maliciosos.

Los códigos QR, presentes en restaurantes, comercios y servicios digitales, se han convertido en un objetivo frecuente. “Lo que el delincuente busca es que la persona entregue información sensible o descargue un programa que permita acceder a sus datos”, puntualizó Siccha.

Otra táctica en auge es el wangiri, basada en llamadas perdidas desde números internacionales. El objetivo es que la víctima devuelva la llamada y, según el número marcado, los cargos pueden alcanzar 20 o 30 dólares o más si la persona insiste en comunicarse.

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En las últimas semanas se han multiplicado los reportes de llamadas desde países con los que los usuarios no tienen ningún vínculo, como Bangladesh, Congo, Yemen o Irak.

Spoofing e inteligencia artificial

El caller ID spoofing representa otro riesgo: mediante esta técnica se falsifica el identificador de llamadas para que en la pantalla del usuario aparezca el número de una entidad legítima, como un banco o una institución estatal.

Esto permite a los estafadores simular comunicaciones urgentes sobre bloqueos de cuentas o consumos sospechosos, buscando obtener contraseñas o inducir a transferencias.

La ingeniería social sigue siendo el eje de estos fraudes. Los delincuentes apelan a la urgencia y al miedo para que el usuario actúe sin verificar la autenticidad de los mensajes, según detalló Siccha para Infobae Perú. Además, el avance de la inteligencia artificial ha facilitado la clonación de voces y la creación de videos falsos, lo que dificulta distinguir entre una comunicación legítima y una estafa.

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Las cifras reflejan la magnitud del problema: más de 42 mil denuncias por ciberdelitos se registran cada año en el Perú, según datos citados por Siccha. La principal herramienta de defensa sigue siendo la prevención. “Verificar antes de hacer clic, antes de escanear un código QR o antes de compartir información personal puede marcar la diferencia entre una operación segura y una pérdida económica importante”, aconsejó el especialista.