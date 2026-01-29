Violenta gresca con botellas y golpes estalla en el Pasaje de la Salsa tras disputa por el control de eventos en Monumental Callao

La tranquilidad del 'Pasaje de la Salsa' en Callao se vio interrumpida por una brutal riña entre dos familias. Lo que solía ser un espacio de alegría y música se ha transformado en un campo de batalla, con personas resultando heridas y una detenida. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un violento enfrentamiento interrumpió la calma habitual del Pasaje de la Salsa, ubicado en el corazón de Monumental Callao, reconocido por su vibrante oferta cultural, artística y gastronómica. El lugar, que suele reunir a vecinos y turistas para disfrutar de conciertos y exposiciones, se transformó el último lunes en escenario de una gresca feroz con golpes, lanzamiento de botellas y la utilización de objetos contundentes, provocando alarma entre los presentes y dejando rastros de sangre en la vía pública.

La intervención policial fue inmediata y varias personas fueron trasladadas a la Dirincri del Callao para rendir declaraciones. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes, los involucrados recuperaron su libertad. Testigos narraron que, pese a la magnitud del altercado, la zona permaneció abierta, sin presencia permanente de serenazgo ni clausura tras el incidente, lo que incrementó la preocupación de residentes y comerciantes.

Este episodio ha puesto en cuestión el futuro de uno de los espacios más emblemáticos del Callao, famoso por sus galerías de arte, restaurantes y música en vivo. El Pasaje de la Salsa se erige como punto de encuentro y promoción turística, pero las recientes disputas han desdibujado el espíritu de convivencia que lo caracterizaba.

La disputa habría surgido por desacuerdos entre vecinos que buscan controlar la organización de eventos y los beneficios económicos en el sector. Foto: Composición Infobae Perú

Según versiones recabadas en el lugar, el conflicto no solo responde a viejas rencillas familiares, sino también a desacuerdos económicos y de control sobre la organización de los eventos culturales.

Conflicto vecinal por la organización de eventos en Monumental Callao

Las primeras indagaciones atribuyen el origen de la pelea a una disputa entre grupos de vecinos que aspiran a participar en la organización de actividades artísticas y gastronómicas en el sector. De acuerdo con el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, los eventos recientes “no habían sido autorizados por la Municipalidad Provincial del Callao”, lo que, según su explicación, agravó las tensiones entre quienes compiten por el control de estos encuentros.

Los protagonistas del altercado, identificados como miembros de dos familias de la zona, arrastran conflictos previos relacionados con la administración de los espectáculos y el beneficio económico que generan.

Una de las madres involucradas relató: “Mis hijas venían del otro evento, habían estado tomando. Me cuentan que fueron insultadas y todo terminó en golpes. El hombre al que denuncié sacó un arma a mi nieto, que es menor de edad”.

El Pasaje de la Salsa se convirtió en escenario de una violenta pelea entre familias, con botellas, palos y cuchillos en plena vía pública. Foto: Composición Infobae Perú

Por su parte, desde la familia rival, uno de sus miembros justificó la reacción violenta: “Como a mi mamá le va bien en el negocio y llega más gente, eso les molesta. Ellas vinieron a atacar con palos y botellas, hirieron a mi sobrina y mi hermana la defendió”.

El conflicto escaló a tal punto que ambos grupos se enfrentaron nuevamente el martes, dejando varios heridos y una mujer detenida. “Contrataron mujeres, hombres, hasta sicarios. Mi hija se metió sola y él la tumbó al suelo”, denunció la madre de familia ante las cámaras de Panamericana Televisión. La riña, lejos de disiparse, ahondó divisiones en la comunidad y expuso un vacío de autoridad en la gestión del espacio público.

Evento no contaba con autorización municipal

La Municipalidad del Callao se pronunció tras la difusión de los enfrentamientos, enfatizando que ningún evento contaba con permiso oficial ni garantías de seguridad. El alcalde Pedro Spadaro reconoció la gravedad de la situación: “Este evento no había sido autorizado por la municipalidad, por tanto, no tenía las garantías y evidentemente ha habido un problema con la población y los vecinos que concurrían a los restaurantes”.

Pedro Spadaro

En respuesta, el municipio anunció que reforzará la fiscalización y la seguridad en la zona. Las autoridades evalúan asumir el control directo de la organización de actividades para evitar que nuevos conflictos pongan en riesgo la imagen y el atractivo turístico del Monumental Callao.

Mientras tanto, los residentes y familias involucradas aguardan medidas concretas que devuelvan la tranquilidad y restablezcan el propósito cultural y social del Pasaje de la Salsa, un espacio emblemático que hoy enfrenta el desafío de recuperar su esencia frente a la violencia.