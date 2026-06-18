¿Cómo funciona el ‘Metropolitano Chalaco’? Así son los nuevos buses que conectan el Callao con Lima

Conoce en detalle los nuevos buses que recorren el Callao. Este servicio, denominado Corredor Rosado, busca ofrecer un transporte seguro, moderno y conectado, permitiendo a los pasajeros llegar hasta la Plaza 2 de Mayo y conectar con el Metropolitano de Lima. (Crédito: BDP)

Los nuevos buses que conectan el Callao con Lima ya operan a través del Corredor Rosado del Callao, un servicio que une distritos como Mi Perú y Ventanilla con el Cercado de Lima mediante una ruta que enlaza directamente con el Metropolitano. El sistema incorpora cámaras de seguridad, monitoreo por GPS y la posibilidad de pagar con tarjetas de débito, crédito y otros medios electrónicos, según informó el alcalde del Callao, César Pérez, para Buenos Días Perú.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa de transporte público para los vecinos del primer puerto con unidades modernas y mayores condiciones de seguridad. De acuerdo con la autoridad edil, los buses recorren diferentes sectores del Callao hasta llegar a la plaza Dos de Mayo, donde los pasajeros pueden continuar su viaje utilizando el Metropolitano para desplazarse hacia otros distritos de Lima.

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En declaraciones para el citado medio, Pérez indicó que el Corredor Rosado cumplió su primer mes de operaciones y destacó que el sistema permite a los usuarios realizar el pago sin necesidad de una tarjeta exclusiva. Además de la tarjeta del Metropolitano, los pasajeros pueden utilizar tarjetas bancarias y otros medios electrónicos, lo que busca facilitar el acceso al servicio.

Pasajeros abordan y descienden de los servicios del Corredor Rosado y Metropolitano en la concurrida Plaza Dos de Mayo, un nexo clave del transporte público en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago con tarjeta, cámaras y conexión con el Metropolitano

Uno de los principales atributos del Corredor Rosado es el sistema de seguridad implementado en sus unidades. El alcalde explicó que los 40 buses cuentan con cámaras de videovigilancia conectadas directamente con la central de monitoreo de la Municipalidad del Callao para supervisar el recorrido y detectar cualquier incidente.

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Asimismo, precisó que las unidades disponen de un sistema de geolocalización (GPS), lo que permite conocer su ubicación en tiempo real. En caso de registrarse una emergencia o la presencia de personas sospechosas, la información puede ser compartida con la Policía Nacional y el Serenazgo para una intervención oportuna.

Entre las principales características del servicio destacan:

40 buses nuevos equipados con cámaras de seguridad.

Pago con tarjetas de débito, crédito y otros medios electrónicos , además de la tarjeta del Metropolitano.

Monitoreo permanente mediante GPS para conocer la ubicación de las unidades.

Conexión en tiempo real con la central de videovigilancia de la Municipalidad del Callao.

Enlace con el Metropolitano en la plaza Dos de Mayo para continuar el viaje hacia distintos puntos de Lima.

Conoce todos los detalles del nuevo Corredor Rosado, el moderno sistema de transporte que beneficiará a miles de vecinos del Callao. Los buses cuentan con cámaras de seguridad 360° y aceptan diversos medios de pago electrónico. (Crédito: BDP)

Más de 400.000 pasajeros

Según informó César Pérez en Buenos Días Perú, el Corredor Rosado movilizó alrededor de 400.000 pasajeros durante su primer mes de funcionamiento. El alcalde señaló que diariamente unas 10.000 personas utilizan este servicio para trasladarse entre distintos distritos del Callao y el Cercado de Lima.

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La ruta inicia en Mi Perú, considerado uno de los distritos más alejados del Callao, continúa por Ventanilla, atraviesa el norte del primer puerto y llega hasta el centro histórico chalaco. Desde ese punto, los buses siguen por la avenida Óscar R. Benavides (Colonial) hasta la Plaza Dos de Mayo, donde se conectan con el Metropolitano.

La Municipalidad del Callao indicó que el objetivo del Corredor Rosado es mejorar la movilidad urbana mediante un sistema de transporte con tecnología, monitoreo permanente y mayores condiciones de seguridad para los usuarios. Con esta conexión, los pasajeros pueden desplazarse desde diferentes zonas del Callao hacia diversos puntos de Lima utilizando un servicio que integra medios de pago electrónicos y videovigilancia en tiempo real.

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