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Gana Diario: resultados del 4 de agosto del último sorteo

Como cada martes, La Tinka publica los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4663

Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
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La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, publicó los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: martes 4 de agosto de 2026

Número del sorteo: 4663

Resultados: 10,28,16,23,01

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

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Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

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