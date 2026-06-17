Perú

BCRP volvió a comprar más de US$ 220 millones y moderó la caída del dólar

El Banco Central de Reserva continúa interviniendo con fuertes compras de millones de dólares mientras cae la divisa y el sol se aprecia

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Billetes de 100 dólares y personas en el fondo corriendo
El BCRP volvió a comprar dólares, tras los resultados de la segunda vuelta electoral. - Crédito Andina

El sol peruano se venía depreciando con respecto al dólar desde el pasado viernes 5 de junio, justo antes de la segunda vuelta electoral, con las encuestas que se estuvieron difundiendo no públicamente. Con esos números el dólar se disparó hasta S/3,4740 entonces.

Pero ahora, luego de más de una semana desde la primera vuelta, tras el conteo del 100% de actas y a la espera de resolverse las actas observadas, la expectativa es que Keiko Fujimori sea declarada como la nueva presidenta —principalmente se señala el impulso que tuvo con los votos del extranjero—. Tras estos resultados, el dólar ha caído ya hasta S/3,3850.

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Pero justo esta última caída pudo haber sido más fuerte, si el Banco Central de Reserva (BCRP) no hubiera intervenido con la compra de US$ 221 millones frente a la fuerte apreciación del sol. Como se recuerda, justo hace una semana también la entidad compró millones de dólares y retomo estas intervenciones.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 16 de junio en Perú
Así cerró el dólar. - Crédito Captura del BCRP

Operaciones del BCRP

El BCRP volvió a comprar dólares, desde la última vez en febrero de 2026. “El Banco Central compró US$ 245 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3869 por dólar”, resaltó anteriormente la página oficial del BCRP en su apartado de operaciones cambiarias del martes 9 de junio.

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Ahora, en la sesión del martes 16 de junio, una semana pues, el Banco Central de Reserva vuelve a hacer una gran intervención, con la compra de “US$ 221 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3824 por dólar”.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

¿Qué pasó con el dólar? Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, “el sol recuperó fortaleza por segundo día consecutivo, apoyado por la oferta corporativa que viene reforzando el sesgo bajista del tipo de cambio. En el frente internacional, los inversionistas permanecen atentos a la primera decisión de política monetaria de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal, prevista para [hoy]. El mercado espera que las tasas se mantengan estables en el rango de 3.50%-3.75%”.

Huayta indicó que la caída de los precios del petróleo viene reduciendo las presiones inflacionarias en distintos países, aunque aún no retornan a los niveles previos al conflicto. Asimismo, señaló que la tendencia de la sesión fue bajista durante gran parte de la mañana, pero que el Banco Central de Reserva intervino activamente mediante sus instrumentos cambiarios, realizando una demanda puntual de US$ 221 millones hacia el cierre del mercado, lo que moderó parcialmente la caída del dólar.

Manos de cambista con dólares en Perú
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina

Operaciones cambiarias del 16 de junio

  • 01:36 pm: Se colocaron S/ 3 500 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,18 por ciento.
  • 01:30 pm: El Banco Central compró US$ 221 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3824 por dólar.
  • 01:30 pm: Se colocaron S/ 200,1 millones de CD BCRP (pago en dólares) a 3 meses a una tasa promedio de 4,15 por ciento.
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,3850.
  • 01:17 pm: Se colocaron S/ 500 millones de Depósitos a 1 semanas a una tasa promedio de 4,19 por ciento.
  • 01:16 pm: Se colocaron S/ 400 millones de Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,64 por ciento.
  • 01:08 pm: Convocatoria de la siguiente subasta: (a) CD BCRP (pago en dólares) a 3 meses S/ 200 millones.
  • 01:04 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses por S/ 400 millones.
  • 12:51 pm: Se colocaron S/ 200,1 millones de CD BCRP (pago en dólares) a 3 meses a una tasa promedio de 4,15 por ciento.
  • 12:41 pm: Se colocaron S/ 400 millones de Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,68 por ciento.
  • 12:30 pm: Convocatoria de la siguiente subasta: (a) CD BCRP (pago en dólares) a 3 meses S/ 200 millones.
  • 12:28 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses por S/ 400 millones.
  • 12:20 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semanas S/ 500 millones y (b) Depósitos Overnight S/ 3 500 millones.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 10 000 millones.
  • 11:04 am: Se colocaron S/ 50 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 4,14 por ciento.
  • 11:00 am: Se colocaron S/ 300 millones de Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,63 por ciento.
  • 10:40 am: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses por S/ 300 millones.
  • 10:04 am: Se colocaron S/ 2 000 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,19 por ciento.
  • 09:14 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 12 meses S/ 50 millones y (b) Depósitos Overnight S/ 2 000 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 11 400 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 5 273,1 millones.

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