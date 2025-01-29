Perú

Receta de tallarines en salsa blanca y champiñones

Degusta los encantos de la gastronomía peruana con Tallarines en Salsa Blanca y Champiñones

Guardar
Un individuo disfruta de un
Un individuo disfruta de un plato de pasta fresca con salsa pesto, en un ambiente hogareño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubre la exquisitez del sazón peruano en un platillo saludable e increíblemente delicioso. Nutre tu organismo con una combinación de pasta, champiñones y demás ingredientes.

Ingredientes de los Tallarines en Salsa Blanca y Champiñones

Este sabroso plato que rinde para 4 personas, consta de 400 gramos de Tallarín, 4 tazas de Champiñones, 4 cucharadas de Mantequilla Light, 2 cucharadas de Harina de Trigo, 1 Lata de leche, 1 Taza de Agua, 1 Cebolla Blanca, 1 pizca de Sal, 1 pizca de Nuez Moscada y 2 ramitas de Perejil Deshojado.

Preparación de la receta

El cocinado de este suculento plato es sencillo. Comenzamos hirviendo los tallarines 10 minutos en agua abundante. Luego salteamos los champiñones en láminas no muy finas con mantequilla. En la misma sartén, sofreímos la cebolla y añadimos las dos cucharadas de mantequilla restante, luego las dos cucharadas de harina y mezclamos bien. Después se añade una lata de leche, una taza de agua, una pizca de sal y otra de nuez moscada. Calentamos hasta que la salsa se espese levemente. Finalmente, agregamos los tallarines y removemos para que se mezclen con la salsa. Servimos los tallarines, colocamos los champiñones salteados y decoramos con perejil picado.

Información nutricional de la receta

El consumo de una porción de este delicioso platillo te aportará al organismo 591.6 kcal, esto equivale a 2,477kj.

Consejos nutricionales

No te quedes con los ingredientes básicos. En esta receta puedes añadir los vegetales de tu preferencia como zanahorias en cuadraditos o alverjitas cocidas. De igual manera, siempre recuerda que es importante acompañar tu plato principal con vegetales.

Si no vas a consumir la salsa blanca al instante, lo recomendable es cubrirla con una tapa o film para evitar la formación de grumos.

Disfruta de tu preparación y compártela con tus seres queridos. Recuerda que la comida peruana es un auténtico festín de sabores y texturas que no puedes dejar pasar.

Temas Relacionados

peru-recetastallarines en salsa blanca y champiñonesperu-gastronomia

Más Noticias

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas

El exfutbolista nacional permaneció una temporada y media en el ‘sabalero’ antes de firmar por el Catania de Italia. “¡Que zurda, peruano!”, saludó el club santafesino la grata visita

Juan Manuel Vargas regresó a

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extralar”

Zaca TV confirmó la salida de las conductoras de “Somos lo que somos”, una decisión descrita como difícil y cargada de emoción, que marca un punto de quiebre en el proyecto y abre una etapa de cambios internos

Salandela, Miranda y Michelle dejan

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

El presidente interino defendió una reestructuración total del sistema penitenciario, pero señaló que “particularmente” rechaza destinar recursos a infraestructura carcelaria

José Jerí sobre las cárceles:

Dos venezolanos y un peruano fueron asesinados durante partido de fútbol en San Luis: la PNP afirma que fue un ataque dirigido

El crimen ocurrió la noche del sábado en un campo deportivo que operaba sin licencia municipal. La Policía investiga un presunto ajuste de cuentas

Dos venezolanos y un peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sobre las cárceles:

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

ENTRETENIMIENTO

Salandela, Miranda y Michelle dejan

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extralar”

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026