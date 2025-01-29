Receta de tallarines en salsa blanca y champiñones

Un individuo disfruta de un plato de pasta fresca con salsa pesto, en un ambiente hogareño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubre la exquisitez del sazón peruano en un platillo saludable e increíblemente delicioso. Nutre tu organismo con una combinación de pasta, champiñones y demás ingredientes.

Ingredientes de los Tallarines en Salsa Blanca y Champiñones

Este sabroso plato que rinde para 4 personas, consta de 400 gramos de Tallarín, 4 tazas de Champiñones, 4 cucharadas de Mantequilla Light, 2 cucharadas de Harina de Trigo, 1 Lata de leche, 1 Taza de Agua, 1 Cebolla Blanca, 1 pizca de Sal, 1 pizca de Nuez Moscada y 2 ramitas de Perejil Deshojado.

Preparación de la receta

El cocinado de este suculento plato es sencillo. Comenzamos hirviendo los tallarines 10 minutos en agua abundante. Luego salteamos los champiñones en láminas no muy finas con mantequilla. En la misma sartén, sofreímos la cebolla y añadimos las dos cucharadas de mantequilla restante, luego las dos cucharadas de harina y mezclamos bien. Después se añade una lata de leche, una taza de agua, una pizca de sal y otra de nuez moscada. Calentamos hasta que la salsa se espese levemente. Finalmente, agregamos los tallarines y removemos para que se mezclen con la salsa. Servimos los tallarines, colocamos los champiñones salteados y decoramos con perejil picado.

Información nutricional de la receta

El consumo de una porción de este delicioso platillo te aportará al organismo 591.6 kcal, esto equivale a 2,477kj.

Consejos nutricionales

No te quedes con los ingredientes básicos. En esta receta puedes añadir los vegetales de tu preferencia como zanahorias en cuadraditos o alverjitas cocidas. De igual manera, siempre recuerda que es importante acompañar tu plato principal con vegetales.

Si no vas a consumir la salsa blanca al instante, lo recomendable es cubrirla con una tapa o film para evitar la formación de grumos.

Disfruta de tu preparación y compártela con tus seres queridos. Recuerda que la comida peruana es un auténtico festín de sabores y texturas que no puedes dejar pasar.