Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense cotiza en 3,4 soles peruanos, manteniendo el precio del cierre anterior y registrando una leve disminución del -0,06% respecto a la sesión previa, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -2,09%, acumulando una caída interanual del -4,24% (interanual).
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando preocupaciones sobre la estabilidad económica en la región.
La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,26%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 6,77%, indicando un aumento significativo en la inestabilidad del mercado.
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