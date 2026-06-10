Perú

BCRP compró US$ 245 millones frente a desplome del dólar: Caída del tipo de cambio pudo ser mayor

El Banco Central de Reserva vuelve a hacer compra de millones de dólares frente a la fuerte caída del dólar tras el avance de los resultados electoral y los índices económicos de Estados Unidos

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Persona con dólares en sus manos
El BCRP volvió a comprar dólares, tras los primeros resultados y proyecciones de la segunda vuelta electoral. - Crédito Andina

Se viene registrando fuerte volatilidad del sol peruano con respecto al dólar desde el pasado viernes 5 de junio, justo antes de la segunda vuelta electoral, con las encuestas que se estuvieron difundiendo no públicamente. Con esos números el dólar se disparó hasta S/3,4740.

Ahora, tras los primeros resultados y la expectativa de que, según Ipsos, Keiko Fujimori llegaría a ser la nueva presidenta —principalmente se señala el impulso que tendría con los votos del extranjero—, el dólar ha caído hasta S/3,3920.

Pero la caída pudo ser de hasta S/0,10 por dólar, dado que en la sesión de ayer en dólar llegó hasta S/3,37 en cierto momento. Fue la intervención del Banco Central de Reserva (BCRP) con la compra de US$ 245 millones frente a la fuerte apreciación del sol que evitó que la caída fuera mayor.

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Captura del BCRP con el precio del dólar del 9 de junio en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Operaciones del BCRP

El BCRP volvió a comprar dólares, desde la última vez en febrero de 2026. Así, podría venirse un nuevo ciclo de este tipo de intervenciones, dependiendo de cómo se mantenga la tendencia del tipo de cambio.

“El Banco Central compró US$ 245 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3869 por dólar”, resaltó la página oficial del BCRP en su apartado de operaciones cambiarias del martes 9 de junio.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

¿Qué pasó con el dólar? Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, “la volatilidad observada en el USDPEN se viene registrando desde el pasado viernes, tras la publicación de las últimas encuestas presidenciales”.

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“Asimismo, señaló que la estrecha diferencia entre los candidatos y la incertidumbre sobre sus políticas de gobierno continúan impulsando decisiones rápidas de cobertura entre los agentes económicos”, agregó.

Manos de cambista con dólares en Perú
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina

Operaciones cambiarias del 9 de junio

  • 06:30 pm: Monto total Negociado en el Mercado Cambiario Spot Interbancario: US$ 1 042,0 millones.
  • 04:45 pm: Tasa Interbancaria Overnight (TIBO) en moneda nacional: 4,25 por ciento.
  • 01:35 pm: Se colocaron S/ 1 000,1 millones de Depósitos a 1 semanas a una tasa promedio de 4,18 por ciento.
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,3920.
  • 01:30 pm: El Banco Central compró US$ 245 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3869 por dólar.
  • 01:08 pm: Se colocaron S/ 500 millones de Repo de Valores Overnight a una tasa promedio de 4,80 por ciento.
  • 01:03 pm: Se colocaron S/ 200 millones de Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,36 por ciento.
  • 12:49 pm: Se colocaron S/ 400 millones de CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses a una tasa promedio de 4,19 por ciento.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (b) Repo de Valores Overnight S/ 500 millones.
  • 12:30 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses por S/ 200 millones.
  • 12:29 pm: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses S/ 400 millones.
  • 12:18 pm: Se colocaron S/ 300 millones de CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses a una tasa promedio de 4,09 por ciento.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 500 millones.
  • 11:57 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses S/ 300 millones.
  • 11:05 am: Se colocaron S/ 40 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 4,14 por ciento.
  • 10:05 am: Se colocaron S/ 120 millones de Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,20 por ciento.
  • 09:49 am: Se colocaron S/ 400 millones de CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses a una tasa promedio de 4,09 por ciento.
  • 09:15 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP a 12 meses S/ 40 millones.
  • 09:14 am: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses por S/ 200 millones.
  • 09:12 am: Convocatoria de la siguiente subasta: CD BCRP (pago en dólares) a 2 meses S/ 400 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 000 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 1 000 millones.

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