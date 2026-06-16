Perú

Precio de los combustibles baja en algunos grifos de Lima: hay expectativas por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Conductores encuentran diferencias de hasta varios soles entre establecimientos de la capital y recurren a herramientas digitales para ubicar las opciones más económicas mientras esperan nuevas variaciones en el mercado internacional

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La variación en los precios ocurre en medio de la expectativa de los consumidores por un eventual entendimiento entre Estados Unidos e Irán, factor que podría tener efectos en la cotización internacional del petróleo y los combustibles (Crédito: TV Perú).

El precio de los combustibles registró una reducción en algunos grifos de Lima, generando mayor demanda entre los conductores que buscan abastecer sus vehículos a un menor costo. En un recorrido realizado por TV Perú, se observó que ciertos establecimientos ya ofrecen valores más bajos frente a los precios registrados días atrás.

La disminución se presenta mientras los usuarios mantienen expectativas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, situación que podría influir en el mercado internacional de combustibles. En algunos puntos de la capital, los conductores señalaron que la variación representa un alivio, aunque esperan nuevas reducciones.

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Algunos grifos ya ofrecen precios más bajos

En un grifo ubicado en el cruce de la avenida 28 de Julio con la avenida Brasil, se reportó que la gasolina regular se encontraba a S/ 16,89 por galón, mientras que la premium alcanzaba los S/ 17,69 y el diésel se ubicaba en S/ 19,44. Según lo informado, días atrás algunos combustibles llegaban a costar entre S/ 22 y S/ 23 por galón.

La reducción provocó que varios conductores acudieran a este establecimiento para abastecerse. Automóviles y motocicletas formaron colas, debido a que los usuarios buscaban aprovechar los precios más accesibles para continuar con sus actividades diarias.

Uno de los conductores consultados señaló que la disminución era evidente, aunque esperaba que el costo siguiera bajando. “Sí, está bajando un poquito, pero esperemos que baje un poco más con este acuerdo de paz que va a firmar Trump con Irán”, comentó a TV Perú.

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En distintos sectores de Lima, los usuarios indicaron que esta reducción supone un menor gasto, pero mantienen la expectativa de que los precios continúen bajando.
En distintos sectores de Lima, los usuarios indicaron que esta reducción supone un menor gasto, pero mantienen la expectativa de que los precios continúen bajando. Foto: Google Maps

Conductores esperan que la tendencia continúe

Los usuarios indicaron que la diferencia en el precio representa un impacto positivo en sus gastos. Un entrevistado explicó que anteriormente compraba el galón por encima de los S/ 18, mientras que ahora encontraba un valor menor. “Es un alivio al bolsillo”, afirmó al referirse a la reducción.

Otro conductor destacó que no todos los establecimientos habían aplicado la misma variación. Según explicó, algunos grifos mantenían precios cercanos a los S/ 20, S/ 21 o incluso S/ 22 por galón, mientras que el establecimiento visitado ofrecía una tarifa más conveniente.

La expectativa entre los usuarios también está relacionada con el posible comportamiento futuro de los precios. Algunos esperan que una eventual mejora en el panorama internacional permita nuevas reducciones y que estas puedan reflejarse también en otros servicios vinculados al transporte.

Precios varían según el distrito de Lima

Durante el reporte también se revisaron los precios mediante el aplicativo Facilito de Osinergmin, una herramienta que permite comparar el costo de los combustibles en diferentes establecimientos. En zonas de Lima se encontraron valores distintos dependiendo del grifo y la ubicación.

En sectores como San Martín de Porres, algunos establecimientos registraban precios cercanos a S/ 17,40 y S/ 17,48 por galón de gasolina regular. En tanto, en Miraflores se observaron valores más altos, con precios que superaban los S/ 19 y llegaban alrededor de los S/ 20 por galón.

En Miraflores, en cambio, se registraron tarifas superiores, con montos por encima de los S/ 19 y cercanos a los S/ 20 por galón.
En Miraflores, en cambio, se registraron tarifas superiores, con montos por encima de los S/ 19 y cercanos a los S/ 20 por galón. Foto: Google Maps

En otros distritos, como Comas, también se encontraron opciones con costos menores, cercanos a S/ 16,85 por galón. La variación evidencia que los conductores pueden encontrar diferencias importantes según el punto de abastecimiento elegido.

El reporte concluyó que, aunque la reducción ya se refleja en algunos grifos, el comportamiento del mercado todavía dependerá de factores externos y de cómo las estaciones trasladen estas variaciones a los consumidores. Mientras tanto, los usuarios continúan comparando precios para encontrar las alternativas más económicas.

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