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Papa rellena peruana una sabor tradicional

La papa rellena es un clásico de la cocina peruana que combina la suavidad de la papa con un sabroso relleno de carne, pasas y aceitunas. En esta receta, aprenderás cómo hacer este delicioso platillo de forma sencilla para disfrutar en casa con tu familia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La papa rellena es un plato icónico de la gastronomía peruana que refleja la riqueza y la herencia culinaria
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Receta de papa rellena peruana

La papa rellena es un plato icónico de la gastronomía peruana que refleja la riqueza de nuestra herencia culinaria. Originaria de la sierra, donde la papa es uno de los ingredientes más valorados, este plato ha conquistado paladares a lo largo de todo el país. Su origen se remonta a las cocinas populares donde las familias utilizaban los ingredientes disponibles para crear comidas nutritivas y llenas de sabor. En esta receta, se utiliza una combinación de papas blancas y amarillas, junto con un relleno de carne de res molida, pasas y aceitunas, un contraste perfecto entre lo salado y lo dulce.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar esta receta es de aproximadamente 1 hora y 35 minutos, distribuido de la siguiente manera:

  • 20 minutos para hervir las papas
  • 15 minutos para la preparación del relleno
  • 15 minutos para armar las papas rellenas
  • 25 minutos para freírlas.

Ingredientes

  • 250 gramos de carne de res molida
  • 2 papas blancas
  • 3 papas amarillas
  • 1 cebolla roja (picada finamente)
  • 2 cucharadas de pasas negras
  • 4 unidades de aceituna negra (en rodajas)
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 cucharadita de ajo molido
  • 1 cucharada de ají panca molido
  • ½ taza de harina de trigo
  • 1 taza de aceite vegetal
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer papa rellena peruana, paso a paso

  • Sancochar las papas: Coloca las papas en una olla con suficiente agua para cubrirlas. Cocina por 15 a 20 minutos desde que el agua comienza a hervir. Retira las papas amarillas primero y deja cocinar las papas blancas por 5 minutos más. Luego, pélalas y prénsalas en un tazón grande. Sazona con sal y pimienta, y reserva.
  • Preparar el relleno: Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla por 2 minutos, añade el ajo y el ají panca, y fríe por 2 minutos más. Cocina por 5 minutos a fuego bajo. Luego, añade las pasas y las aceitunas en rodajas, y cocina por 5 minutos adicionales.
  • Formar las papas rellenas: Divide la masa de papa en 4 partes. Con una de las porciones, forma una cavidad en el centro y añade una cucharada del relleno. Cierra con cuidado y dale forma de papa. Repite el proceso con el resto de la masa.
  • Freír las papas: Calienta una taza de aceite en una olla pequeña. Pasa cada papa rellena por la harina, eliminando el exceso. Fríe cada papa durante 5 minutos, girándola para lograr un dorado uniforme. Retira y deja escurrir.
  • Servir: Acompaña la papa rellena con una ensalada fresca o zarza criolla para equilibrar los sabores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones, ideal para compartir en una comida familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de papa rellena contiene aproximadamente:

  • Energía: 506.6 kcal
  • Carbohidratos: 64.1 g
  • Grasas: 19.5 g
  • Fibra: 4.3 g
  • Proteína: 19.8 g
  • Grasas saturadas: 3.4 g
  • Sodio: 920.6 mg
  • Azúcares: 5.6 g

Cabe señalar que estos son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas rellenas se pueden conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre que estén bien cubiertas para evitar que absorban olores y se mantengan frescas.

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