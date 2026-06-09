Dólar se desploma y llega a los S/ 3,368 en casas de cambio mientras conteo presidencial se acerca al 100%

Con el avance del conteo al 95,963% de actas, Roberto Helbert Sanchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, se mantiene en el primer lugar con 8′910,381 votos, alcanzando el 50,056% de los votos válidos. Foto: Hankyoreh

El precio del dólar registró una fuerte caída en las principales casas de cambio en Perú, llegando a cotizar la venta en S/ 3,368, mientras el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial continúa avanzando y se aproxima al 100%.

De acuerdo con el reporte actualizado al 9 de junio de 2026 a las 10:30:26 a. m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabiliza el 95,963% de las actas electorales. Con este avance, la diferencia entre los dos candidatos se mantiene ajustada.

Tipo de cambio cae en casas de cambio

Entre las cotizaciones más bajas de venta del dólar figura Cambio Mundial, con un precio de S/ 3,368 por dólar. También aparecen CambiaFX, Mercado Cambiario, Money House, kambio online 2 y Moneyplus con valores de venta de S/ 3,370 y S/ 3,371.

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En el lado de compra, algunas casas de cambio registran valores cercanos a S/ 3,340. Entre ellas se encuentran Dichikash, sr Cambio, Mass cambio, Gordito digital, Market Dollar, Okane y TKambio, mientras otras plataformas muestran ligeras variaciones según la actualización de sus precios.

Una de las cotizaciones de venta más bajas del dólar se registra en Cambio Mundial, donde el tipo de cambio se ubica en S/ 3,368 por dólar. Foto: Market In - Edaily

Conteo presidencial supera el 95% de actas

El avance del conteo electoral muestra que fueron contabilizadas 89.021 actas de un total de 92.766. Además, 1,547 actas están en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2,198 permanecen pendientes.

Con el 95,963% de actas contabilizadas, Roberto Helbert Sanchez Palomino, de Juntos por el Perú, registra 8′910,381 votos, equivalente al 50,056% de los votos válidos.

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Diferencia entre candidatos sigue siendo mínima

Por su parte, Keiko Sofia Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, acumula 8′890,610 votos, lo que representa el 49,944%. La diferencia entre ambos postulantes continúa siendo reducida mientras se procesan las actas restantes, incluyendo las del voto extranjero.

El mercado cambiario sigue reaccionando al escenario electoral, con una reducción del precio del dólar en varias plataformas de cambio, mientras los resultados oficiales avanzan hacia su cierre.

De momento, Roberto Sanchez tiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori. Foto: captura ONPE

Dólar también habría bajado por impulso del cobre

“La presión interna asociada al proceso electoral viene siendo parcialmente amortiguada por factores externos favorables para la moneda peruana”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Según el especialista, uno de los elementos que viene favoreciendo al sol es el desempeño del cobre, cuyos precios aperturaron al alza en 1,58%, impulsando una mayor oferta local de dólares en el mercado cambiario.

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Asimismo, Huayta señaló que los recientes reportes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) revelaron un incremento de 43,5% en las actividades de exploración y explotación minera al cierre de abril. Este resultado, indicó, continúa respaldando las expectativas positivas para el sector y su impacto en el flujo de divisas.

En el escenario internacional, Kambista explicó que los mercados vienen reaccionando a las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Irán en “dos o tres días” para reabrir el Estrecho de Ormuz. Esta posibilidad generó mayor optimismo en las bolsas globales, mientras que el petróleo registró una caída de 2,25% y cotizó en USD 89,22 por barril, ante una reducción de las tensiones en Medio Oriente y la suspensión de ataques entre Irán e Israel.

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Presidente de IPSOS afirma que resultados electorales podrían invertirse

El presidente ejecutivo de IPSOS Perú, Alfredo Torres, señaló que los resultados electorales que se vienen observando en el conteo oficial podrían cambiar conforme avance el procesamiento de las actas. El representante de la encuestadora indicó que el escenario continúa siendo muy ajustado y que todavía se deben esperar los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Torres explicó que el conteo rápido de IPSOS había mostrado una diferencia mínima entre los candidatos, por lo que el resultado se encontraba dentro del margen de error previsto. En ese contexto, consideró que factores como el voto del extranjero y los resultados de algunas zonas del país podrían modificar la tendencia registrada hasta ahora.

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