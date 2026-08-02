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Tragedia aérea en Nasca: cónsules de Italia y Alemania habrían llegado a Ica para recabar información sobre víctimas extranjeras

El accidente aéreo ocurrió durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca y dejó 13 personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran turistas italianos, alemanes y españoles, además de dos tripulantes peruanos

Restos carbonizados de una aeronave en llamas y humo negro se elevan desde un terreno seco con vegetación escasa y árboles
Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.
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Una tragedia aérea en Nasca activó las alarmas en Perú y el extranjero luego de que una avioneta turística se precipitara a tierra y dejara 13 personas fallecidas, entre pasajeros y tripulantes. La aeronave, perteneciente a la empresa Aerodiana, cayó mientras realizaba un vuelo sobre las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica.

Según informó RPP Noticias, los cónsules de Italia y Alemania en Perú llegaron hasta la zona de Pueblo Viejo para recabar información sobre el accidente y conocer los avances de las diligencias realizadas por las autoridades. Los representantes diplomáticos evitaron brindar declaraciones y señalaron que su trabajo está orientado a recopilar datos para comunicarlos a los familiares de las víctimas.

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Los funcionarios consulares dialogaron con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tienen previsto trasladarse hacia la ciudad de Ica, donde permanecen los cuerpos de los ciudadanos extranjeros en la sede de Medicina Legal del Ministerio Público. En ese lugar se desarrollarán los procedimientos para la identificación oficial de los fallecidos.

Un neumático de vehículo y una bota apoyados en el suelo árido. Hay arena, pequeñas plantas secas y ramas en el entorno
Un neumático de vehículo y una bota reposan sobre la arena de un terreno desértico con vegetación seca dispersa. (Foto: Facebook / Ica en vivo)

Cónsules de Italia y Alemania coordinan acciones tras tragedia aérea en Nasca

La presencia de los representantes diplomáticos ocurre mientras continúan las diligencias tras el accidente ocurrido en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica). Los cónsules llegaron hasta el punto donde cayó la aeronave para conocer el trabajo de los equipos de emergencia y las autoridades encargadas del caso.

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Aunque mantuvieron reserva sobre las acciones que realizarán durante su permanencia en la región, indicaron que recopilarán información oficial para brindar asistencia a los familiares de los pasajeros fallecidos. La coordinación incluye el seguimiento del proceso de identificación y los trámites posteriores para la repatriación de los cuerpos.

Además de los representantes de Italia y Alemania, el ministro de Comercio Exterior y Turismo tiene previsto reunirse con los funcionarios consulares para informar sobre las diligencias activadas por las autoridades peruanas tras el siniestro.

Una entrevista de Exitosa aborda la caída de una avioneta en Nasca, Ica, que dejó trece personas fallecidas. Se incluye la declaración de Jorge Bravo, alcalde de Nasca, quien aborda el mantenimiento de aeronaves y la coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se señala la responsabilidad de la empresa y la DGAC en el suceso.

Cuerpos de víctimas permanecen en la morgue de Ica para proceso de identificación

Los 13 cuerpos recuperados tras el accidente aéreo fueron trasladados durante la madrugada a la sede de Medicina Legal del Ministerio Público en Ica, donde se realizarán las pruebas necesarias para confirmar la identidad de cada una de las víctimas.

Entre los procedimientos programados se encuentran análisis de ADN y otras evaluaciones forenses, debido a las condiciones en las que fueron encontrados los restos luego del impacto y el incendio que afectó a la aeronave.

De acuerdo con la información oficial, en la avioneta viajaban 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. Entre los pasajeros se encuentran siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles que habían llegado al país para realizar un sobrevuelo turístico por las figuras de las Líneas de Nasca.

Realizarán pruebas de ADN para identificar a extranjeros fallecidos en accidente aéreo. (Fuente: América Noticias)

Italia envía personal a Perú tras confirmar muerte de siete ciudadanos en accidente aéreo en Nasca

El Gobierno de Italia envió personal de su embajada en Lima a la zona del accidente aéreo en Nasca luego de confirmar la muerte de siete ciudadanos italianos en la caída de una avioneta turística que realizaba un sobrevuelo por las Líneas de Nasca. En la tragedia también fallecieron dos españoles, dos alemanes y dos tripulantes peruanos.

A través del Ministerio de Exteriores italiano, las autoridades informaron que su representación diplomática en Perú mantiene contacto con las instituciones nacionales que llevan adelante las diligencias. Además, se comunicó a los familiares de los ciudadanos italianos sobre la confirmación de sus fallecimientos.

El canciller italiano Antonio Tajani permanece informado sobre el avance de las investigaciones y las acciones de asistencia a los deudos. La embajada italiana participa en la coordinación con las autoridades peruanas mientras se desarrolla el proceso de identificación de las víctimas.

Según medios italianos, los fallecidos formaban parte de dos familias amigas de Monza, en el norte de Italia, que viajaban juntas con frecuencia. Los ciudadanos se encontraban en Perú como turistas y habían incluido en su recorrido el sobrevuelo por uno de los principales atractivos arqueológicos del país.

Un camión de bomberos rojo estacionado en un terreno árido, con hombres uniformados al fondo. Hay vegetación seca y un cielo despejado
Un camión de bomberos y personal de emergencia intervienen en el predio agrícola de Nasca, Ica, tras el accidente de una avioneta turística. (Foto: Facebook / Ica en vivo)

Avioneta de Aerodiana cayó durante vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca

La aeronave involucrada en la tragedia pertenecía a la empresa Aerodiana y correspondía al modelo Cessna Caravan C-208. El vuelo había partido desde el aeropuerto de Pisco con destino a la zona de las líneas y geoglifos, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la avioneta despegó cerca del mediodía y, aproximadamente una hora después, la tripulación reportó una emergencia antes de perder comunicación. Minutos más tarde, la aeronave fue localizada en una zona agrícola de Pueblo Viejo.

Equipos de emergencia, bomberos y personal policial llegaron hasta el lugar del accidente, pero confirmaron que no había sobrevivientes. La Fiscalía inició las investigaciones para determinar las causas de la caída de la aeronave.

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

Autoridades investigan las causas del accidente aéreo en Nasca

El MTC informó que brindará todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo turístico.

Entre los factores que serán evaluados se encuentran las condiciones meteorológicas registradas en la región Ica. Un día antes del accidente, fuertes vientos asociados al fenómeno conocido como Paracas obligaron a suspender temporalmente algunos vuelos turísticos en la zona.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinan con las embajadas de los países de origen de las víctimas para brindar apoyo a sus familias y facilitar las gestiones correspondientes.

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