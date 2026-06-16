Keiko Fujimori planea incluir ministros “naranjas” y “rojos” en su eventual gabinete, asegura Luis Galarreta

El secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, declaró este lunes que el eventual gabinete ministerial de Keiko Fujimori contará con ministros de diversas tendencias políticas, incluyendo “verdes” o “rojos”.
“Como en cualquier país desarrollado, un grupo que gana una elección no debe sentir que solo su partido debe ocupar los cargos. Nosotros consideramos fundamental que estén los más capacitados”, expresó durante una entrevista con RPP.
“Sí, probablemente haya naranjas. Pero lo que realmente nos interesa es contar con los mejores, sea esta persona verde, azul o roja”, añadió.
Galarreta planteó la posibilidad de incorporar en la plancha ministerial a figuras como Vladimiro Huaroc, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, a quien ubicó dentro de la “izquierda moderada”, así como a ministros sugeridos por algunos gremios.
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“El gabinete debe formarse con los mejores técnicos, más allá del color político, tal como lo ha señalado Keiko (...) La alianza es con la ciudadanía, con la población. Ese fue nuestro mensaje”, remarcó.
Mencionó como antecedente que Máximo San Román fue nombrado ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, padre de la aspirante, luego de liderar la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apemipe).
“La idea es buscar a los más idóneos, incluso si no tienen afiliación partidaria”, indicó cuando, según el escrutinio oficial, la lideresa de Fuerza Popular suma 9.110.130 votos y supera por 28.788 sufragios a su rival Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien registra 9.081.342 votos.
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Galarreta también evitó confirmar si contemplan la designación de Luis Carranza al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque Fujimori lo ha descrito como un “lujo” para el sector y uno de los funcionarios más destacados en años recientes.
“Nosotros asumimos (el aparente triunfo en el balotaje) con gratitud a Dios y a los que han votado, por supuesto, pero con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Por supuesto que vamos a celebrar lo que corresponde”, agregó.
Añadió que “más allá de este resultado”, el país “no está para que celebremos con siete muertos por día y con la pobreza que hay en el sur, en el Perú alto andino”.
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“Está para ponerse a trabajar y solucionar rápido. Viene el fenómeno del Niño terrible. Ojalá que no nos demoremos mucho en eso (en alusión a las observaciones) y poder hacerlo”, concluyó.
Fujimori se acerca a Palacio de Gobierno en su cuarto intento, luego haber sido derrotada por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos.
A diferencia los anteriores comicios, llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
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