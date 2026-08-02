Samahara Lobatón volvería con Youna en nuevo reality show ‘La Prisión de Destino’, según Jesús Barco

Samahara Lobatón y Youna posan sonrientes en el set de "La Prisión de Destino", un programa de telerrealidad ambientado en una prisión simulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jesús Barco soltó una predicción que encendió las redes y dejó a Samahara Lobatón en una posición incómoda: aseguró que, tras su participación en el reality ‘La Prisión de Destino’ (grabado en Miami y emitido por streaming), ella podría volver a acercarse a Youna.

El futbolista, pareja de Melissa Klug, lo dijo sin rodeos durante un live con la influencer y hasta lo presentó como un desenlace inevitable: “Van a salir del reality más juntos que separados”.

El comentario se volvió viral porque mezcla dos ingredientes que suelen mover la conversación en farándula: un encierro estilo reality y un vínculo sentimental del pasado que podría reactivarse frente a cámaras. Samahara, sin embargo, respondió tajante y negó cualquier posibilidad de retomar esa relación. Aun así, la frase de Barco quedó instalada como “teaser” involuntario del formato.

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El live con Jesús Barco: “Va entrar la novela de nuevo”

En plena transmisión en vivo, Barco le habló a Samahara como si ya hubiera visto el final de la historia. Primero, planteó que todo terminaría “en lo mismo” después del encierro.

“Todo para la misma h*, porque luego del reality se van amar, va entrar la novela de nuevo. Tú te olvidas de una persona, él se olvida de otra y van a salir del reality más juntos que separados**”, le dijo.

La frase apuntó a un escenario concreto: que ambos, tras convivir o coincidir en el programa, podrían “olvidarse” de terceros y volver a engancharse entre ellos. El futbolista incluso le pidió sinceridad a la influencer frente a su audiencia y dejó otra línea que se volvió parte del clip: “No vengan a chambear a la gente, se tenía que decir y se dijo”.

Samahara Lobatón volvería con Youna en nuevo reality ‘La Prisión de Destino’, según Jesús Barco Instarandula.

“Sino me dejo de llamar Jesús”: la apuesta pública del futbolista

Barco no se quedó en la insinuación. Subió el tono como si estuviera firmando una apuesta frente a todos. “Ellos van a salir de este reality más juntos que separados; sino me dejo de llamar Jesús”, sentenció.

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En su pronóstico, incluso fue más allá y deslizó que Samahara podría volver a ser mamá con Youna, pese a que ella ha dicho que ya se ligó. Esa parte del comentario reforzó el carácter provocador del live: no era solo una broma, sino un anuncio cargado de morbo televisivo.

La respuesta de Samahara: “Yo no voy a regresar con nadie”

La influencer no dejó espacio a interpretaciones. Contestó directo y marcó su postura sobre el objetivo con el que entra al programa.

“Yo no voy a regresar con nadie, yo tengo claro a lo que voy”, respondió.

Con esa frase, Samahara buscó cortar el relato que Barco estaba instalando en tiempo real. No habló de “posibilidades”, no se rió para suavizar: negó el romance y se enfocó en el reality como trabajo.

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Aun así, el intercambio dejó un punto claro: el solo hecho de que Youna sea mencionado en el contexto del programa ya es suficiente para que el público empiece a imaginar un “reencuentro” y, con eso, generar conversación antes del estreno.

Samahara Lobatón sonríe con un hombre a su lado mientras la imagen de Youna aparece en un recuadro circular con borde naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘La Prisión de Destino’: el reality por streaming que se graba en Miami

Más allá del cruce en vivo, Samahara ya había contado detalles del proyecto al que se dirige. Su próximo reality se transmitirá por stream, se llamará ‘Prisión del destino’ y será grabado en Miami.

Según su versión, no ingresó por casting ni por votaciones, porque recibió una llamada directa. Esa invitación llegó —siempre según su relato— después de que la producción la viera en ‘La Granja VIP Perú’, lo que sugiere que su participación previa, más allá del pago o la polémica, funcionó como vitrina.

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En paralelo a la expectativa por el encierro, Samahara también ha hablado de plata. Consultada por Magaly Medina sobre cuánto pagaban los realities, la influencer dijo que sí pagan bien, pero hizo una diferencia importante con su experiencia previa.

“Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”, afirmó sobre La Granja VIP Perú.

En contraste, cuando le preguntaron por el nuevo proyecto, su respuesta fue otra: “Maravilloso”. Es decir, en su narrativa, Prisión del destino no solo es una nueva pantalla, sino también un salto económico.

Ese dato ayuda a entender por qué el tema se volvió tan comentado: si el reality paga mejor y encima viene con el ingrediente “Youna”, el público anticipa que el programa se va a mover entre estrategia, polémica y momentos personales.

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Samahara Losbatón se va al reality 'La prisión del destino' en Miami. TikTok.