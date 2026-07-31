Ayacucho: más de 400 inmuebles patrimoniales enfrentan riesgo ante un sismo y especialistas piden reforzar su estructura

La actividad sísmica registrada en distintos puntos del país volvió a centrar la atención en el estado de conservación de las edificaciones históricas. La preocupación alcanza a ciudades con importantes conjuntos monumentales, donde numerosas construcciones antiguas requieren revisiones técnicas para conocer su capacidad de respuesta frente a un terremoto de gran magnitud.
En Ayacucho, esta situación adquiere especial relevancia debido a la concentración de inmuebles protegidos dentro de su Centro Histórico. Varias edificaciones forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y presentan señales de deterioro que generan preocupación entre especialistas y autoridades vinculadas con la protección del patrimonio.
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El riesgo no solo alcanza al valor histórico y cultural de estas construcciones. También involucra la seguridad de quienes viven, trabajan o transitan diariamente por las zonas donde se ubican estos inmuebles, especialmente en espacios de alta concurrencia como la Plaza Mayor y sus alrededores.
En ese contexto, el estado de las casonas patrimoniales vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de fortalecer las acciones de conservación, ejecutar evaluaciones estructurales y establecer medidas preventivas que reduzcan los riesgos ante un eventual movimiento sísmico de gran intensidad.
Casona del Portal Independencia refleja el deterioro de inmuebles históricos
Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en el Portal Independencia de la Plaza Mayor de Ayacucho. En ese lugar, una antigua casona permanece sostenida con estructuras de madera y rodeada por una malla de seguridad, medida destinada a reducir el peligro para peatones y visitantes que circulan por el sector.
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La condición del inmueble evidencia la necesidad de trabajos de restauración y de reforzamiento estructural para preservar su estabilidad. Las medidas temporales buscan disminuir el riesgo inmediato, aunque también muestran que la edificación requiere una intervención técnica de mayor alcance.
La presencia de este tipo de estructuras preventivas en un espacio público de alta circulación mantiene la atención sobre el estado de conservación de otras construcciones patrimoniales ubicadas en el Centro Histórico.
Más de 400 inmuebles patrimoniales forman parte del Centro Histórico
De acuerdo con la información difundida, Ayacucho cuenta con 442 bienes inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Este conjunto arquitectónico representa una parte importante del legado histórico de la ciudad y requiere acciones permanentes de conservación.
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La preocupación aumenta debido a que el Ministerio de Cultura advirtió que más del 65 % del patrimonio histórico inmueble del país enfrenta riesgos frente a un sismo de gran magnitud. Ese escenario coloca a las edificaciones históricas entre las principales infraestructuras que necesitan revisiones especializadas.
La información disponible no precisa cuántas casonas del Centro Histórico recibieron una evaluación técnica para determinar su nivel de resistencia sísmica ni cuántas presentan daños estructurales que requieran intervención inmediata.
Persisten interrogantes sobre las acciones de prevención
Entre los temas pendientes figura la existencia de un diagnóstico actualizado sobre la condición de las casonas patrimoniales. También permanece abierta la interrogante respecto al número de inmuebles que requieren obras prioritarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
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Otra de las preguntas planteadas corresponde a la implementación de un plan integral destinado a la conservación de estas edificaciones y a la protección de la población que utiliza estos espacios de forma cotidiana.
La información difundida también plantea la necesidad de conocer el alcance de las evaluaciones técnicas desarrolladas por las entidades competentes y los recursos previstos para futuras intervenciones.
Especialistas plantean evaluaciones periódicas y reforzamiento estructural
Según la información proporcionada, especialistas consideran indispensable que las autoridades impulsen evaluaciones técnicas periódicas sobre las edificaciones patrimoniales con el fin de determinar su condición estructural frente a un eventual terremoto.
Los expertos también señalan la importancia de ejecutar obras de reforzamiento estructural en los inmuebles más vulnerables y destinar recursos para su recuperación, con el propósito de reducir los riesgos asociados a la actividad sísmica.
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Estas acciones buscan preservar las construcciones protegidas y reforzar la seguridad de las personas que desarrollan actividades diarias en el Centro Histórico de Ayacucho, donde se concentra una parte significativa del patrimonio arquitectónico reconocido a nivel nacional.
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