Dos personas fallecieron, entre ellas un policía, tras un ataque armado en una chacra de San Martín: presunto responsable fue capturado

Un ataque armado en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo, en San Martín, dejó dos fallecidos: un suboficial de la Policía y un civil. Composición: Infobae

Guardar

La violencia registrada en una comunidad nativa de la región San Martín dejó un saldo fatal que involucró tanto a un civil como a un integrante de la Policía Nacional del Perú. El hecho movilizó a distintas unidades policiales, que activaron un operativo para ubicar al presunto responsable del ataque.

El episodio ocurrió en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo, distrito de Awajún, provincia de Rioja. Además de las dos víctimas mortales, cuatro personas sufrieron lesiones, entre ellas tres efectivos policiales que participaron en la intervención.

Tras conocerse lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú informó sobre el despliegue de personal de investigación criminal, inteligencia y unidades operativas con el objetivo de localizar al sospechoso, identificado por las autoridades. La institución comunicó el desarrollo de acciones coordinadas en la zona para responder al ataque.

PUBLICIDAD

La información difundida por la Policía Nacional del Perú también confirmó la muerte del suboficial de segunda Denis Bryan Chávez Córdova durante la intervención, además del fallecimiento del ciudadano Isaías Yankitay Ampam. Ambos casos forman parte de la investigación iniciada tras el ataque armado.

Operativo permitió la captura del presunto autor

Según la Policía Nacional del Perú, la respuesta institucional comenzó poco después del ataque mediante la activación del denominado Plan Cerco, estrategia que reunió personal de investigación criminal, inteligencia operativa, unidades territoriales y equipos especializados.

La institución informó que las acciones permitieron localizar y capturar al presunto responsable en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo. El detenido fue identificado como H. C. P. (31), alias “Zumpa”, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento oficial, la Policía Nacional del Perú indicó que la intervención reunió diversas especialidades con el propósito de controlar la situación y ejecutar la captura del investigado. La entidad señaló que el operativo respondió al ataque que dejó víctimas mortales y personas lesionadas.

Dos fallecidos y cuatro personas afectadas durante la intervención

Cuatro personas resultaron heridas durante la intervención, entre ellas tres efectivos policiales. PNP

La información oficial precisa que el ataque provocó la muerte del ciudadano Isaías Yankitay Ampam y del suboficial de segunda Denis Bryan Chávez Córdova. Asimismo, otro civil y tres policías sufrieron heridas durante la intervención policial.

La Policía Nacional del Perú señaló que el suboficial perdió la vida “en cumplimiento del deber mientras protegía a la ciudadanía”, según el comunicado difundido por la institución. La investigación busca determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen las diligencias relacionadas con este caso mientras continúan las actuaciones fiscales y policiales derivadas del enfrentamiento registrado en la provincia de Rioja.

Policía expresó condolencias por el fallecimiento del suboficial

Mediante sus canales oficiales, la Policía Nacional del Perú difundió un mensaje institucional tras confirmar la muerte del efectivo policial. En ese pronunciamiento expresó su pesar por el fallecimiento del suboficial Denis Bryan Chávez Córdova y manifestó solidaridad con sus familiares y compañeros.

La institución señaló: “La Policía Nacional del Perú expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del S2 PNP Denis Bryan Chávez Córdova, quien entregó su vida en el más noble cumplimiento del deber, durante un operativo policial desarrollado para ubicar y capturar al presunto responsable del ataque armado ocurrido en la comunidad nativa Bajo Naranjillo, distrito de Awajún, región San Martín”.

PUBLICIDAD

En el mismo comunicado, la entidad añadió: “La Policía Nacional del Perú expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de armas, elevando una oración por el eterno descanso de quien partió sirviendo al Perú”.

Dos personas fallecieron, entre ellas un policía, tras un ataque armado en una chacra de San Martín: presunto responsable fue capturado

Autoridades solicitaron información para fortalecer las investigaciones

Antes de la captura comunicada por la Policía Nacional del Perú, la institución solicitó apoyo de la ciudadanía para facilitar la ubicación del presunto responsable. El pedido incluyó el uso de la Línea 105 o la comunicación directa con la dependencia policial más cercana.

El pronunciamiento oficial indicó que cualquier dato podía contribuir con las acciones policiales y fortalecer el trabajo de los equipos desplegados en la zona. La Policía Nacional del Perú informó que personal especializado permaneció a cargo de las diligencias vinculadas con este caso, en coordinación con las áreas de investigación e inteligencia.

PUBLICIDAD