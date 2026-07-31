Simone Biles será la gran invitada en la ceremonia de encendido de reloj de los Juegos Panamericanos de Lima 2027

La histórica Simone Biles llegará a Lima para el encendido del reloj de Lima 2027. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Lima comenzará oficialmente la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 con una invitada de lujo. La estadounidense Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, estará presente el próximo jueves 6 de agosto en la ceremonia de encendido del reloj que marcará el inicio del último año previo a la cita continental.

El evento se desarrollará en la Plaza Mayor de Lima y reunirá a cientos de asistentes en una jornada que combinará deporte, cultura y música para celebrar el camino hacia la segunda edición de los Juegos Panamericanos que organizará la capital peruana, luego del exitoso certamen de 2019.

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La presencia de Biles fue confirmada por Panam Sports y representa uno de los principales atractivos de una ceremonia que busca proyectar a Lima 2027 a nivel internacional. La gimnasta estadounidense llegará por primera vez al Perú para participar en un acto simbólico que dará inicio a la cuenta regresiva del evento deportivo más importante del continente.

Simone Biles y Los Mirlos, los grandes atractivos de la ceremonia de encendido del reloj de Lima 2027. Crédito: Instagram Lima 2027.

Con 11 medallas olímpicas en su palmarés, además de múltiples títulos mundiales, Biles es una de las deportistas más influyentes de la historia. Su carrera ha trascendido la gimnasia artística gracias a un dominio pocas veces visto en el alto rendimiento y a su impacto fuera de las competencias como referente del deporte femenino.

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La celebración también contará con otra destacada figura del continente. Se trata de la paraatleta colombiana Karen Palomeque, actual plusmarquista mundial de los 400 metros en paraatletismo, cuya presencia fue anunciada por el Comité Paralímpico de las Américas.

Previo al acto central, la Plaza Mayor albergará una gran fiesta familiar organizada alrededor del encendido del reloj. El programa contempla exhibiciones deportivas y paradeportivas, muestras gastronómicas, presentaciones artísticas y espacios de entretenimiento para el público, con el objetivo de acercar los Juegos Panamericanos a toda la ciudadanía.

La jornada concluirá con un espectáculo musical en el que participarán reconocidos artistas nacionales y que tendrá como cierre la presentación del legendario grupo Los Mirlos.

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La gimnasta Simone Biles ha confirmado su presencia en el encendido del reloj de los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Crédito: instagram Lima 2027.

A través de un mensaje difundido por la organización, Simone Biles expresó su entusiasmo por visitar el país y formar parte del inicio de la cuenta regresiva hacia Lima 2027.

“Estoy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Estoy deseando verlos a todos en la Plaza Mayor de Lima el 6 de agosto, para una celebración inolvidable de la unidad deportiva y el espíritu de las Américas. Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable. Nos vemos allí”, señaló la multicampeona olímpica.

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La ceremonia marcará un nuevo hito en la preparación del Perú como anfitrión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, evento que volverá a reunir a miles de deportistas de todo el continente y que buscará consolidar el legado dejado por Lima 2019.

¿Cómo conseguir entradas para el evento?

La ceremonia de encendido del reloj será de acceso gratuito para todos los aficionados que deseen participar de la celebración en la Plaza Mayor de Lima.

La entrada a la ceremonia del encendido del reloj de Lima 2027 es completamente gratuita. Crédito: Instagram Lima 2027.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket, donde cada usuario podrá registrar un máximo de dos boletos. El ingreso será libre hasta completar el aforo establecido por la organización.

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El evento comenzará a las 14:45 horas y contará con un variado programa artístico y cultural. Además de Simone Biles y Karen Palomeque, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Brenda Carvalho, Kimbafá, el Ballet Folclórico Nacional, Claudia Madueño y otros artistas invitados.

Con la presencia de una leyenda del deporte mundial como Simone Biles y una celebración abierta para toda la ciudadanía, Lima dará el primer gran paso hacia unos Juegos Panamericanos 2027 que aspiran a igualar e incluso superar el éxito organizativo alcanzado hace ocho años.