No solo es Cusco: el Parque Nacional Huascarán recibió más de 20 mil turistas en Fiestas Patrias

El Parque Nacional Huascarán registró 20.427 visitantes entre el sábado 25 y el miércoles 29 de julio, durante el feriado largo por Fiestas Patrias 2026, según informó la agencia Andina. La cifra supera los registros del mismo periodo del año anterior, cuando ingresaron 19.150 personas, y también los niveles prepandemia de 2019, cuando el área natural protegida contabilizó 20.165 ingresos.
El incremento de aproximadamente 7% respecto a 2025 consolida al parque, ubicado en la región Áncash, como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza del país, más allá de los circuitos tradicionales del sur como Cusco o Arequipa. De acuerdo con Andina, la mayor concentración de visitas se produjo entre el 26 y el 28 de julio, periodo en el que ingresaron 15.101 personas, equivalente al 74% del total. El 28 de julio fue la jornada de mayor afluencia, con 5.519 visitantes.
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El perfil del turista que eligió el Huascarán en estas fechas fue predominantemente nacional. Del total de ingresos, el 80% correspondió a turistas de otras regiones del país, el 15% a visitantes locales y apenas el 5% a extranjeros, una distribución que refleja el creciente interés del peruano por los destinos de naturaleza y alta montaña en su propio territorio.
Llanganuco, el corazón del parque
El sector Llanganuco volvió a liderar la afluencia dentro del área protegida al concentrar 14.593 visitantes, el 71% del total registrado en el feriado. Ubicado entre los nevados Huascarán y Huandoy, este sector alberga las lagunas Chinancocha y Orconcocha, reconocidas por sus aguas color turquesa y los bosques de queñuales que las rodean. Los visitantes pueden realizar paseos en bote, caminatas, observación de flora y fauna, y recorridos por una de las quebradas más representativas de la Cordillera Blanca.
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En segundo lugar se ubicó el sector Ulta, con 4.351 ingresos. Este destino, rodeado de nevados, bosques de queñuales y lagunas de origen glaciar, es uno de los principales accesos para caminatas y rutas de aventura en la sierra ancashina. Según reportó Andina, Llanganuco registró un crecimiento cercano al 6% respecto al año anterior, mientras que Ulta aumentó aproximadamente 3%.
Los mayores incrementos porcentuales se observaron en sectores de menor escala. Llaca creció alrededor del 16%, mientras que Purhuay alcanzó la variación más pronunciada del periodo al pasar de 173 a 487 visitantes, un aumento de más del 180% frente a las cifras del año previo.
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Turismo responsable como eje de gestión
La jefatura del Parque Nacional Huascarán remarcó, en declaraciones recogidas por Andina, que estos resultados reflejan la recuperación y el fortalecimiento del turismo sostenible en el área natural protegida. La entidad anunció que continuará con acciones de gestión turística, control, monitoreo y sensibilización ambiental orientadas a promover un turismo responsable.
El objetivo de estas medidas es doble: preservar los ecosistemas de alta montaña de la Cordillera Blanca y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales vinculadas a la actividad turística. El parque, que abarca 340.000 hectáreas y se extiende por diez provincias de Áncash, ofrece actividades como trekking, escalada, ciclismo de montaña y turismo vivencial, además de los recorridos por sus lagunas glaciares.
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