Keiko Fujimori defiende a Luis Dyer y afirma que fue elegido ministro de Salud por ser un “gran gerente”

Keiko Fujimori defendió la designación de Luis Dyer como ministro de Salud y afirmó que fue elegido por su perfil de gestor para mejorar los servicios públicos

Guardar

La presidenta Keiko Fujimori respaldó este jueves la designación de Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, como ministro de Salud y aseguró que su elección respondió al perfil de un gestor capaz de “mejorar la atención en los servicios” públicos.

En diálogo con la prensa, la mandataria destacó que su plancha ministerial quedó definida desde “el primer día de gobierno” y que todos sus integrantes cuentan con experiencia en sus respectivos sectores.

“Se ha tomado juramento y se ha definido el gabinete el primer día de gobierno. Si recordamos épocas anteriores, se demoraban muchísimos días. (...) Son personas que tienen gran experiencia en su sector”, señaló.

PUBLICIDAD

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) señaló que el principal criterio para elegir a los funcionarios de su administración fue su “capacidad”, por loque pidió esperar sus resultados antes de evaluar su desempeño.

La presidenta aseguró que su gabinete quedó conformado desde el primer día de gobierno y destacó la experiencia de sus integrantes en sus respectivos sectores

“Lo que hemos priorizado es su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos”, manifestó.

Sobre las críticas al nombramiento de Dyer, especialmente desde el Colegio Médico del Perú, la jefa de Estado explicó que se buscó un perfil enfocado en mejorar la administración del sistema sanitario y garantizar una atención más eficiente para los pacientes.

“He visto las preocupaciones del Colegio Médico, pero cuando hemos evaluado cuál debería ser el perfil para dirigir el Ministerio de Salud, lo que hemos priorizado es cómo le damos mejor atención a los pacientes, cómo podemos asegurar que los medicamentos estén en las postas médicas y hospitales”, afirmó.

PUBLICIDAD

En esa línea, sostuvo que dicho portafolio requería un funcionario con capacidad de gestión. “El perfil más adecuado era buscar un gran gerente, alguien que pueda eliminar las colas, alguien que, por supuesto, va a tener un excelente trato de coordinación con los médicos, con las enfermeras, con el equipo técnico”, agregó.

Fujimori respondió a las críticas del Colegio Médico del Perú y señaló que priorizó un perfil capaz de mejorar la atención a pacientes, reducir colas y garantizar medicamentos en centros de salud

“Cada uno de los ministros goza de una excelente hoja de vida, tiene la preparación y van a saber trabajar en equipo. Eso es lo importante”, añadió.

Fujimori anunció seguidamente que les pedirá mantener presencia en las regiones y adelantó que retomará sus viajes al interior del país. “Va a ser un gobierno en la cancha. Yo les he pedido a ellos que por lo menos tres días de la semana estén todos viajando. Yo misma voy a retomar mis viajes”, expresó.

PUBLICIDAD

Finalmente, descartó cambios en los feriados o recortes de derechos laborales, tras algunas “especulaciones” surgidas luego de su mensaje a la nación. “No va a haber recorte de los feriados ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral, como lo he señalado”, afirmó.

La lideresa de Fuerza Popular, quien llegó a Palacio de Gobierno después de tres derrotas consecutivas, designó este martes su gabinete, con solo dos mujeres en un total de diecinueve carteras, en el que recurrió a gente de su máxima confianza y a la experiencia de funcionarios en pasados gobiernos, incluido un militar al frente del Ministerio del Interior y un guiño diplomático en política exterior a Estados Unidos.

PUBLICIDAD