Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 30 de julio de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos movimientos sísmicos de igual magnitud sacudieron diferentes zonas del país en menos de una hora, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero tuvo lugar cerca de Palpa, al sur de Ica, a las 21:55; el segundo, a las 22:44, se localizó al sur de Chupaca, en Junín.

Ambos eventos fueron sentidos por la población, aunque con intensidades leves y moderadas. Las autoridades no reportaron daños materiales ni afectaciones a la infraestructura en las áreas cercanas a los epicentros.