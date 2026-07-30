Paolo Guerrero apoya a árbitros peruanos en medio de los reclamos de Alianza Lima: “A veces hay errores humanos que son normales”

Las decisiones arbitrales continúan siendo tema de debate en el fútbol peruano y, en los últimos días, Alianza Lima ha sido uno de los clubes que más ha cuestionado el trabajo de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Sin embargo, en medio de ese clima de tensión, Paolo Guerrero optó por un discurso conciliador y expresó públicamente su respaldo a los jueces nacionales.
El experimentado delantero se pronunció luego de la polémica generada en el empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo, un encuentro marcado por una acción arbitral que provocó la indignación del cuadro victoriano al considerar que pudo cambiar el desarrollo del partido.
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Tras el compromiso, el director deportivo Franco Navarro Mandayo manifestó su malestar por el desempeño del árbitro Augusto Menéndez. Posteriormente, Alianza Lima confirmó que presentó una queja formal ante la CONAR, organismo que decidió suspender al colegiado mientras se evaluaba su actuación.
Pese a ese contexto, Guerrero evitó alimentar la controversia y pidió comprensión hacia el trabajo que realizan los árbitros, reconociendo que, como cualquier profesional, también pueden equivocarse.
Paolo Guerrero ha ofrecido declaraciones sobre la polémica actuación arbitral en el último partido de Alianza Lima por Liga 1 2026. Crédito: X Fútbol en América.
“Yo creo, y vamos con la idea de todo el grupo, incluyendo a Franquito [Navarro Mandayo] y Franco [Navarro], de que ellos están haciendo su trabajo lo mejor que pueden. Confiamos en que puedan ejecutar un gran trabajo”, manifestó el capitán ’blanquiazul’ en declaraciones a ’Fútbol en América’.
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El máximo goleador histórico de la selección peruana fue más allá y recordó que los errores forman parte del deporte, tanto para los futbolistas como para los jueces.
“Los árbitros sabemos que a veces hay errores humanos que son normales, pero yo creo que tratan de hacer lo mejor. Nosotros, como jugadores, tenemos que apoyarlos para que puedan desenvolver su trabajo de la mejor manera”, afirmó.
Guerrero también aseguró que el respaldo a los árbitros es una postura compartida dentro del plantel aliancista, a pesar de las recientes discrepancias institucionales con la CONAR.
“Todo el apoyo a los árbitros para que puedan ejecutar un buen trabajo. Yo creo que esa es la idea de parte nuestra, de parte de Alianza Lima, y creo que tienen nuestro apoyo. Así como nosotros tenemos que mejorar en el campo, ellos seguramente van a tener que mejorar o no, ellos ya verán. Nosotros como jugadores tenemos que apoyarlos para que puedan desenvolver un gran trabajo”, agregó.
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Las declaraciones del delantero contrastan con el tono de los reclamos realizados por el club en los últimos días y reflejan una postura orientada a reducir la tensión en torno al arbitraje, uno de los temas que más debate ha generado durante el inicio del Torneo Clausura.
La llegada de Piero Quispe
Durante la entrevista, Paolo Guerrero también fue consultado sobre el regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes, uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes de la Liga 1. No obstante, el atacante prefirió mantenerse al margen y dejó claro que su atención está completamente centrada en Alianza Lima.
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“Ese es un tema que yo no puedo hablar. Yo me enfoco en Alianza Lima y es lo único que yo tengo que comentar. No tengo nada que hablar. Yo ya le deseé lo mejor, ahora le deseo lo mejor a Piero, pero yo me enfoco en Alianza Lima”, señaló.
Con esas palabras, Guerrero evitó entrar en comparaciones o alimentar la rivalidad entre los dos clubes más populares del país. El delantero priorizó el presente del conjunto ’íntimo’, que afronta un tramo decisivo del Torneo Clausura con la obligación de mantenerse en la pelea por el título nacional, pues necesita hacerse con el segundo certamen de la temporada para coronarse de forma directa en la Liga 1 y evitar los ’play-offs’.
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