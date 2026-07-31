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Erick Noriega, expulsado en eliminación de Gremio ante Bolívar, por play-offs de Copa Sudamericana 2026, tras una trifulca

El futbolista peruano, que hace no mucho había regresado a la dinámica del ‘tricolor’, vio la tarjeta roja a los 90′+2 después de que fuera provocado por dos oponentes

Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio a manos de Bolívar. - Crédito: Difusión
Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio a manos de Bolívar. - Crédito: Difusión
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Erick Noriega se ha despedido de la Copa Sudamericana 2026. Una tarjeta roja y la posterior eliminación a manos de Bolívar, ha representado el final del camino del peruano en la andadura internacional. El futbolista del Gremio fue echado tras una trifulca en el campo originada por la frustración local ante la inminente derrota.

A pesar de que el ‘Samurái’ fue de los pocos efectivos de un desempeño adecuado, ejerciendo un rol de ancla, su participación ha quedado eclipsada por la tarjeta roja que lo envió a las duchas cuando el lance ya estaba más que definido a favor de la ‘academia’.

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A los 90′+2 del compromiso, hubo una acción dividida que ocasionó una trifulca sobre el verde del Arena do Gremio. Inicialmente, Noriega se encontraba calmo e incluso llegó a separar a algunos futbolistas para que la bronca no escalara, pero dos integrantes del Bolívar lo sacaron de sus casillas.

Primero, José Sagredo abrazó por detrás al peruano y con vehemencia lo sacó hacia un lado para que luego Leonel Justiniano lo abroquelara, impidiéndole el paso. Esa acción, que fue una total provocación, desató al peruano, quien perdió su clásica cordura y exhibió una descomunal ira, aunque rápidamente recuperó el juicio por la aparición de sus compañeros.

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A pesar de que Erick logró calmarse, el árbitro siguió de cerca su comportamiento y después de que las aguas se calmaran sobre el verde, lo echó del partido sin escuchar razones. Al centrocampista le pareció exagerada la medida, exhortó al silbante a que reconsiderase su postura acudiendo al VAR, pero de poco sirvió.

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