Flavia Laos cuenta cuál fue la razón detrás de su ruptura con Patricio Parodi: "No hablamos, no somos amigos"

En esta entrevista, Flavia Laos habla sin tapujos sobre su pasada relación con Patricio Parodi. Descubre los motivos reales de su ruptura y por qué prefiere no mantener amistad con sus ex. Video: YouTube Agranda TV / Tiempo Muerto

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Flavia Laos, actriz e influencer, accedió a hablar sobre uno de los capítulos más comentados de su vida personal: su ruptura con Patricio ‘Pato’ Parodi, el modelo y chico reality con quien mantuvo una relación que, pese a los años transcurridos, todavía genera preguntas entre sus seguidores. La ocasión fue una entrevista con Giancarlo Granda, espacio en el que Laos abordó distintos aspectos de su vida y terminó revelando detalles que pocos conocían sobre aquel vínculo.

La conversación giró en torno a un tema que, según la propia actriz, ha estado rodeado de especulación desde que la relación llegó a su fin. Laos dejó claro que no había escándalos detrás de la separación, pero sí una distancia de fondo que con el tiempo se volvió insalvable: la diferencia de metas y estilos de vida entre ambos.

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Metas distintas y un amor que no alcanzó para sostener la relación

Flavia Laos fue directa al explicar por qué terminó con Patricio Parodi. Descartó cualquier versión que apuntara a infidelidades o peleas, y situó el origen de la ruptura en algo más silencioso pero igual de definitivo: cada uno tenía una visión distinta de hacia dónde quería ir.

“No somos amigos, no hablamos, no tenemos ningún tipo de contacto... Es que (sus ex) tuvieron una oportunidad, si no se dio en esa oportunidad, ya quedan atrás. ¿Cómo voy a contar por qué terminamos? Cada uno quería cosas distintas para su vida, yo tenía ciertas metas, mi sueño era aparecer en Netflix y lo logré y él tenía otro tipo de metas y estilo de vida, eso", declaró la actriz.

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Flavia Laos puso en peligro su participación en reality de Netflix. (Foto: Captura de IG)

La mención a Netflix no fue casual. Laos lleva años trabajando en su proyección como actriz más allá de las fronteras del entretenimiento local, y ese impulso hacia una carrera internacional marcó, según sus propias palabras, una brecha con Parodi, cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del ecosistema de los realities de televisión peruana. La diferencia de ambiciones, más que cualquier conflicto puntual, fue lo que terminó por separar a la pareja.

Lo que sí sorprendió fue otro detalle que Laos reveló durante la misma conversación: el amor entre ambos no había desaparecido cuando decidieron separarse. “No terminamos tampoco odiándonos, no es que se haya acabado el amor…”, señaló la actriz, una confesión que contradice la imagen de ruptura fría o conflictiva que muchos habían imaginado.

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Una relación que quedó en el pasado sin puentes hacia el presente

La pregunta sobre cómo se llevan hoy obtuvo una respuesta sin rodeos. Flavia Laos fue contundente al describir el vínculo actual con Parodi: no existe. No hay amistad, no hay comunicación y, según dejó entrever, tampoco hay interés en construir algún tipo de relación posterior a la ruptura.

“No somos amigos, no hablamos”, afirmó Laos, en una frase que resume con precisión el estado actual de las cosas entre ambos. Para la actriz, las oportunidades tienen un tiempo, y cuando ese tiempo pasa sin que las cosas se concreten, lo que queda es seguir adelante por caminos separados. Esa postura coincide con lo que el propio Parodi ha expresado en ocasiones anteriores.

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Flavia Laos reveló que su ruptura con Patricio Parodi se debió a diferencias de metas y estilos de vida.

Cuando fue consultado por medios sobre su expareja, el chico reality respondió que prefería no meterse en asuntos ajenos y que no mantenía comunicación con nadie de ese entorno. “Yo no me meto en nada que no sea mío, prefiero no hablar nada. No voy a hablar nada que ni me interesa. ¿Tienes comunicación con ella? Con nadie”, declaró Parodi ante las cámaras de Más Espectáculos.

Del reality al streaming: los caminos de cada uno tras la separación

Desde que terminó su relación con Patricio Parodi, Flavia Laos ha mantenido una agenda pública activa, tanto en sus redes sociales como en proyectos de actuación. La actriz cumplió su meta de llegar a Netflix y consolidó su perfil como figura del entretenimiento más allá de la farándula local.

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Su nombre ha seguido vinculado a distintos proyectos, entre ellos su participación en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’, donde coincidió con su expareja Austin Palao, otra relación que también terminó y sobre la que ha dado declaraciones en los últimos meses.

Parodi, por su parte, continuó ligado al mundo de los realities. En los últimos meses, su nombre apareció vinculado sentimentalmente a Flavia López, modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’, con quien fue captado en actitudes cariñosas en la vía pública, aunque ambos negaron tener una relación formal.