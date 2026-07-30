Juan Pablo Varillas vs Timofey Skatov: día, hora y canal TV del duelo por el pase a las semifinales en San Marino

Juan Pablo Varillas busca las semifinales del Challenger de San Marino ante Timofey Skatov.

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Juan Pablo Varillas sigue dando pasos importantes en su intento por recuperar protagonismo en el circuito internacional. El tenista peruano se instaló en los cuartos de final del Challenger 125 de San Marino 2026 y ahora tendrá un nuevo desafío ante el kazajo Timofey Skatov, actual número 150 del ranking ATP, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El camino del peruano en esta competencia viene acompañado de una victoria que puede marcar un punto de inflexión en su temporada. ‘Juanpi’, actualmente ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, derrotó en la ronda anterior al italiano Francesco Maestrelli, quien ocupaba el puesto 149 del mundo, en un duelo de máxima exigencia que terminó con marcador de 7-6, 4-6 y 6-3.

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El encuentro no solo significó una clasificación a los cuartos de final, sino también una muestra del carácter competitivo del peruano. ‘Juanpi’ necesitó 3 horas y 26 minutos para superar al italiano, en lo que fue el partido más largo que ha disputado durante la presente temporada.

Además, el triunfo tuvo un valor especial por la jerarquía del rival. Se trata de la mejor victoria de Varillas en cuanto al ranking del oponente desde inicios de abril del año pasado, cuando venció al australiano James Duckworth, entonces número 90 del mundo, en los octavos de final del Challenger 125 de Ciudad de México.

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Juan Pablo Varillas ha celebrado un triunfo ante un tenista Top 150 luego de 16 meses. Con esta victoria, el peruano asegura volver al Top 250 del ranking ATP. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Juan Pablo Varillas vs Timofey Skatov: día, hora y canal de TV

El duelo entre Juan Pablo Varillas y Timofey Skatov, válido por los cuartos de final del Challenger 125 de San Marino, está previsto para desarrollarse este viernes 31 de julio desde las 09:00 horas de Perú. El encuentro también podrá seguirse a las 10:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami; a las 11:00 horas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; y a las 16:00 horas en España e Italia.

La transmisión oficial estará disponible a través de Challenger TV y también se podrá ver en directo por el canal de YouTube de Tenis al Máximo, plataformas donde los aficionados podrán seguir el camino del representante peruano en busca de las semifinales.

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Para Varillas, superar esta instancia significaría cerrar una semana de gran valor y sumar un nuevo impulso en su objetivo de recuperar posiciones dentro del ranking ATP. Después de una etapa marcada por la irregularidad, el peruano vuelve a reencontrarse con triunfos importantes y buscará confirmar ante Skatov que está listo para competir nuevamente frente a jugadores del Top 150.

Juan Pablo Varillas regresa al Top 250 del ranking ATP. Crédito: Evolvency/San Marino Open.

Nuevo reto ante otro jugador del Top 150

El siguiente obstáculo para Juan Pablo Varillas será Timofey Skatov, un tenista kazajo de 24 años que actualmente ocupa la posición 150 del ranking ATP. Ambos jugadores se enfrentarán por primera vez en el circuito profesional, por lo que será un duelo inédito dentro de sus respectivas carreras.

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Skatov llega como otro rival de alta exigencia para el peruano, ya que pertenece al grupo de jugadores habituales del circuito Challenger y cuenta con experiencia enfrentando partidos de gran intensidad. Varillas deberá mantener el nivel mostrado ante Maestrelli, especialmente su fortaleza desde el fondo de cancha y su capacidad para sostener encuentros prolongados.

El peruano sabe que esta etapa del torneo exige máxima concentración. Cada detalle puede marcar la diferencia y, después de haber superado una dura batalla física y mental en octavos de final, buscará aprovechar la confianza recuperada para continuar avanzando en San Marino e instalarse en las semifinales.

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