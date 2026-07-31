Asesinato del escritor Juan Soto Bacigalupo: PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra su sobrino por presunto homicidio

El periodista, escritor y gestor cultural Juan José Soto Bacigalupo posa con uno de sus libros frente a una estantería. (Foto: Revista Caretas)

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El sobrino del escritor Juan José Soto Bacigalupo recibió nueve meses de prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de su tío, el reconocido periodista, escritor y gestor cultural, asesinado el pasado 22 de julio en la puerta de su vivienda ubicada en Barranco.

El Poder Judicial dictó esta medida a solicitud de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco-Barranco, que sustentó el pedido con los elementos recabados durante las diligencias preliminares. Entre las pruebas presentadas figuran las pericias de luminol realizadas en prendas del investigado, rastros de sangre encontrados en la vivienda de la víctima y registros de cámaras de vigilancia cercanas al lugar del crimen.

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La detención de Manuel Valera (30) ocurrió cuatro días después del asesinato, luego de las diligencias ejecutadas por agentes de la Depincri Chorrillos-Barranco de la Policía Nacional del Perú (PNP). La investigación continúa para esclarecer la secuencia del ataque, determinar el móvil del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las manos esposadas del sobrino de Juan José Soto Bacigalupo, investigado por homicidio calificado en Barranco, ilustran la dictaminación de prisión preventiva en su contra. (Foto: Ministerio Público)

Fiscalía sustentó prisión preventiva contra el sobrino del escritor

La Fiscalía atribuye a Manuel Valera la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de su tío, Juan José Soto Bacigalupo. La prisión preventiva permitirá que el investigado permanezca bajo custodia mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales destinadas a determinar su responsabilidad en el crimen.

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Según el Ministerio Público, los elementos recopilados durante las primeras etapas de la investigación permitieron solicitar esta restricción. Entre ellos se encuentran análisis forenses, declaraciones recogidas durante las diligencias y material audiovisual que será evaluado para reconstruir la secuencia de los hechos.

La medida cautelar no establece una condena contra el investigado, sino que busca garantizar su presencia durante el proceso mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas.

Sospechoso fue capturado cuatro días después del crimen en Barranco

La captura de Manuel Valera ocurrió cuatro días después del asesinato, tras las diligencias realizadas por agentes de la Depincri Chorrillos-Barranco de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los investigadores recopilaron indicios en el domicilio del sospechoso antes de ejecutar su intervención.

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Matan a puñaladas a escritor en Barranco.

Uno de los principales elementos incorporados al caso corresponde a las pruebas de luminol realizadas por peritos de criminalística. Según las diligencias difundidas, estas pruebas permitieron detectar rastros hemáticos en ambientes vinculados al investigado, los cuales serán sometidos a exámenes de homologación.

Además, las cámaras de seguridad cercanas registraron imágenes que forman parte de la hipótesis policial. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los videos mostrarían al detenido ingresando a su inmueble aproximadamente dos horas después del ataque con prendas que presentaban manchas que serían compatibles con sangre y utilizando guantes, elementos que son evaluados por los especialistas.

Lo que se sabe del asesinato de Juan José Soto Bacigalupo

El crimen ocurrió durante la tarde del miércoles 22 de julio, en el exterior de la vivienda del escritor, ubicada cerca de la plaza Butters, en Barranco. Según las primeras investigaciones, la víctima fue atacada con un arma blanca en el ingreso de su domicilio.

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Los pedidos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona, quienes encontraron al escritor gravemente herido. Personal de emergencia acudió al lugar, pero solo pudo confirmar su fallecimiento.

Tras el ataque, agentes policiales acordonaron la zona y peritos realizaron el levantamiento de evidencias para determinar cómo ocurrió el homicidio. Las imágenes de videovigilancia, testimonios y pruebas forenses forman parte del expediente que continúa bajo investigación del Ministerio Público.

Juan José Soto Bacigalupo, escritor de 63 años.

Juan José Soto Bacigalupo y su legado en la cultura peruana

Además de su labor literaria, Juan José Soto Bacigalupo destacó como periodista y gestor cultural. A lo largo de su trayectoria impulsó proyectos vinculados a la difusión de la literatura y participó en diversas iniciativas culturales.

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Al momento de su muerte, el escritor preparaba actividades relacionadas con su obra “Palabra sobre los abismos”. Su fallecimiento causó impacto entre colegas, lectores y representantes del sector cultural, quienes recordaron su aporte a la creación y promoción artística en el país.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer el móvil del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.