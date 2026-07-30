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Sebastián Aranda, presente en la mayor hazaña del FK Auda: histórica clasificación a tercera ronda de la Conference League

El peruano viene confirmando su proyección en Letonia. Recientemente, participó en la gran gesta de su club, que se llevó por delante al Steaua Bucarest por un escandaloso 7-3 en llave global

Sebastián Aranda se hace un camino en el FK Auda. - Crédito: Difusión
Sebastián Aranda se hace un camino en el FK Auda. - Crédito: Difusión
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Sebastián Aranda ha dicho presente en la mayor gesta de la historia del FK Auda. El peruano, quien recientemente se unió al club letón en busca de hacerse un camino en Europa, ha participado en la invaluable clasificación de los suyos a la Tercera Ronda de la UEFA Conference League, después de superar con amplia holgura al Steaua de Bucarest.

El suceso, que tuvo lugar en el Estadio Skonto, no es más que una hazaña colosal para el Auda, dado que no solo ha dejado al margen a un histórico campeón de la Champions League (1986), también lo hizo con un resultado imponente: 4-1 en la revancha / 7-3 en resultado global.

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FK Auda ha conseguido el mayor éxito de su historia. - Crédito: Difusión
FK Auda ha conseguido el mayor éxito de su historia. - Crédito: Difusión

El elenco letón dio un enorme golpe de autoridad en la llave de ida ganándole 3-2 al FCSB y mantuvo su supremacía en la revancha, que contó inicialmente a Sebastián Aranda entre los suplentes, pero con el avance del trámite encontró un espacio para demostrar sus condiciones en el escenario europeo.

Cerca del epílogo del primer tiempo, Barthelemy Djedju abrió la lata y allanó el camino de la clasificación, aunque con ello despertó al Steaua de Bucarest, que halló la paridad por intermedio de Joao Paulo Fernandes antes de la hora del cotejo.

A partir de ese acercamiento, los visitantes se crecieron y volcaron al ataque. Esa situación obligó a que el entrenador Didier Zanetti echase mano de su banca de suplentes. Para reforzar su defensa decidió el ingreso de Sebastián Aranda por Oskars Rubenis (64′).

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El movimiento sirvió demasiado. Añadida seguridad en el bloque bajo, Auda FK se dedicó a golpear con puntual precisión. Así se concretó el doblete del artillero Barthelemy y le sucedieron las dianas de Kader Kone y Tin Hrvojs para asegurar el pase a la siguiente ronda de clasificación de la Conference League.

FK Auda pasó por encima a Steaua Bucarest y aseguró su pase a la 3era ronda de la UEFA Conference League. - Crédito: Difusión
FK Auda pasó por encima a Steaua Bucarest y aseguró su pase a la 3era ronda de la UEFA Conference League. - Crédito: Difusión

Aranda se abre camino

A pesar de que Aranda contaba con un vínculo vigente con Sport Boys, aceptó una propuesta del FK Auda para continuar su carrera en el exterior. El balance de su paso en el Callao fue positivo e intentó replicar, o incluso superar, ese buen tránsito yéndose a Letonia.

Al recalar en la entidad, el cuerpo técnico le dejó muy en claro que tendría que luchar para ganarse un lugar. Así, el peruano empezó fue alternando entre suplencias y titularidades hasta que, de a pocos, se posiciona como un defensor fiable en la Virslīga.

El lateral peruano sirvió un balón largo que devino en el primer gol de los 'verdinegros'. | VIDEO: FK Auda

Está claro que mientras Sebastián Aranda milite en el Auda buscará ganar más aptitudes y una mayor condición física pensando en quedarse en Letonia o abrirse una posibilidad para caer de pie en un mercado idéntico, aunque todo dependerá de su progresión en el 2026.

A inicios de marzo, el peruano hizo su debut con el equipo letón en la victoria ante Grobina. Para la siguiente fecha no fue convocado, pero en la jornada posterior contribuyó con una asistencia para el gol de Josué Vergara que saldó el triunfo ante RFS. En adelante, el crecido en Alianza Lima hizo otras apariciones, diez en total.

Sebastián Aranda quiere establecerse como inamovible con los 'verdiblancos'. - Crédito: FK Auda
Sebastián Aranda quiere establecerse como inamovible con los 'verdiblancos'. - Crédito: FK Auda

La temporada actual del FK Auda confirma la ambición del club por consolidarse entre los protagonistas de la Virslīga. El equipo ha mostrado una estructura táctica equilibrada, con solidez defensiva y eficacia en momentos decisivos.

La continuidad del proyecto deportivo y el rendimiento de varios fichajes, entre ellos Sebastián Aranda, han fortalecido al plantel, que afronta cada jornada con confianza. El desafío ahora consiste en sostener el nivel mostrado durante el tramo decisivo del campeonato.

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