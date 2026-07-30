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UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos con inteligencia artificial y programación

El Programa de Iniciación Tecnológica está dirigido a estudiantes, egresados y trabajadores del sector público, con acceso a clases en vivo y sesiones grabadas

Página web con el título "Cursos gratuitos PIT UNI", la imagen de un edificio universitario y botones de inscripción. Incluye datos de la oferta educativa
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anuncia la décima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) con más de 80 cursos virtuales y gratuitos. (FB: UNI)
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el lanzamiento de la décima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una iniciativa que pondrá a disposición de estudiantes, egresados y profesionales más de 80 cursos gratuitos y 100 % virtuales enfocados en fortalecer las competencias digitales y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Según informó Andina Noticias, esta nueva edición incorpora contenidos actualizados y herramientas de inteligencia artificial (IA), con el propósito de ampliar las oportunidades de capacitación tecnológica en el país. Las clases serán impartidas en modalidad virtual y en vivo, permitiendo el acceso de participantes de todas las regiones del Perú.

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Póster promocional de la UNI, con texto '10ma Edición PIT Cursos Gratis', iconos de cursos, virtualidad e IA, sello de certificado y una clase de fondo borrosa
La Universidad Nacional de Ingeniería de Perú promueve la décima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), que ofrece más de 80 cursos virtuales gratuitos con certificación opcional. (FB: UNI)

Oferta académica incluye inteligencia artificial y tecnologías de alta demanda

La oferta del Programa de Iniciación Tecnológica abarca una amplia variedad de áreas vinculadas con la transformación digital. Entre los cursos disponibles destacan los relacionados con:

  • Inteligencia artificial.
  • Análisis y ciencia de datos.
  • Ciberseguridad.
  • Programación y desarrollo de software.
  • Cloud computing.
  • Gestión de proyectos.
  • CAD y BIM.
  • Automatización empresarial.
  • Machine learning.
  • Normas ISO.
  • Diseño UX/UI.
  • Comunicación digital.

De acuerdo con Andina Noticias, la UNI señaló que estos contenidos buscan responder a las necesidades actuales del mercado laboral y brindar herramientas que permitan mejorar el perfil profesional de los participantes. Además de las clases en tiempo real, los inscritos tendrán acceso a un repositorio con las sesiones grabadas para reforzar su aprendizaje.

Infografía UNI. Dos personas con laptop. Titular: '10ma Edición PIT Cursos Gratis'. Iconos: 80 cursos, virtual, IA, certificado. Texto con detalles de cursos, fechas y QR
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presenta la décima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) con más de 80 cursos virtuales y gratuitos para fortalecer competencias digitales en Perú. (FB: UNI)

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El PIT estará dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a trabajadores del sector público que cuenten con un correo institucional activo. La participación en los cursos será completamente gratuita, aunque quienes deseen acreditar su formación podrán solicitar un certificado oficial con aval de la UNI por un costo de S/ 50 por cada curso.

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La universidad precisó que esta modalidad busca facilitar el acceso a la capacitación especializada sin importar la ubicación geográfica de los participantes, promoviendo la actualización de conocimientos en áreas tecnológicas de alta demanda.

UNI - ingenieros
UNI - ingenieros

Matrículas abiertas hasta el 2 de agosto

Según informó Andina Noticias, el proceso de matrícula permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el 3 de agosto. Los interesados podrán revisar el catálogo completo de cursos e inscribirse a través del portal oficial del Programa de Iniciación Tecnológica.

Para resolver consultas, la UNI también habilitó los números de WhatsApp 971 683 282 y 920 583 566. Con esta décima edición del PIT, la casa de estudios busca continuar ampliando el acceso a la formación tecnológica y fortalecer las competencias digitales de estudiantes, egresados y profesionales en todo el país.

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