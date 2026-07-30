Ric La Torre y su salida del canal de María Pía Copello: el choque con Abneer Robles, las restricciones y la pelea por los invitados

Ric La Torre no se guarda nada y explica el 'candado' que le pusieron en su anterior trabajo, en QTV. El creador de contenido confiesa por qué nunca trabajaría de nuevo con el productor Abneer Robles y por qué ese fue uno de los motivos de su salida del canal de streaming de María Pïa Copello. Video: Show.pe

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Ric La Torre ya no forma parte de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello, y ahora habla sin filtros. El comunicador se sentó frente a las cámaras del podcast ‘Show Pe’, conducido por Jhon Cano, y ofreció su versión más extensa sobre los motivos reales que lo llevaron a no renovar su contrato, el cual venció el 15 de julio de 2026 tras seis meses al frente de ‘Q’Bochinche’, el espacio que compartió con el fundador de Instarándula, Samuel Suárez.

La salida de La Torre no fue repentina. Un mes antes del vencimiento del contrato, el comunicador ya había comunicado al canal su decisión de no continuar. Aunque reconoció que hubo conversaciones para quedarse, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Lo que reveló después, sin embargo, va más allá de una simple ruptura contractual: roces con el nuevo productor, restricciones editoriales y una disputa por invitados dentro del mismo canal.

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La llegada de Abneer Robles y el quiebre de la relación

El eje central de los conflictos que describió Ric La Torre fue la incorporación de Abneer Robles como nuevo productor del canal, en reemplazo de Peter Fajardo, quien había sido el artífice de la contratación del comunicador. Desde el primer momento, La Torre dejó en claro que entre él y Robles nunca existió afinidad.

Ric La Torre se sincera y cuenta los verdaderos motivos de su salida de su anterior programa. En esta entrevista, revela que la decisión de no renovar su contrato se debió a la incomodidad que sentía con la línea editorial y las restricciones para opinar. Video: Show.pe

“Yo con él nunca conectamos. Cuando me entero que él entra, obviamente yo no me podía salir porque tenía un contrato firmado, pero yo, genuinamente, elegiría nunca trabajar en un lugar donde él esté. No me cae bien”, declaró La Torre en el podcast de Jhon Cano.

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El comunicador recordó que, en una reunión con el nuevo productor, optó por la franqueza. “Yo con Peter nunca he tenido un intercambio de palabras y cuando ingresa el nuevo productor, nos juntamos, tuvimos una reunión y fui muy sincero y le dije lo que yo pensaba en su cara, me dijo que no le gustaba la farándula y tres doritos después, estaba haciendo farándula”, afirmó La Torre, en alusión directa a Robles.

Antes de llegar a +QTV, Robles había trabajado en La Manada, espacio desde el que se emitieron críticas a Laura Spoya tras el accidente de tránsito que protagonizó la modelo hace algunos meses. La Torre reveló que, bajo la nueva gestión, el canal les prohibió difundir unos audios relacionados con ese caso y que también recibieron la orden de no mencionar el reality de convivencia ‘La Granja Vip’.

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“Si teníamos esos audios, ¿por qué no los sacamos? Teníamos prohibido hablar de La Granja y qué casualidad que teníamos esos audios y nos abrieron la reja para hablar de La Granja”, señaló el comunicador.

Ric La Torre explicó en el podcast Show Pe por qué no renovó su contrato con +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello.

Peleas por invitados y una entrevista que consideró una “lavada de cara”

Uno de los puntos que más incomodó a Ric La Torre durante su etapa en el canal fue la competencia interna por conseguir invitados. Dentro de +QTV conviven varios programas, y el comunicador relató que ‘Q’Bochinche’ y el espacio principal de María Pía Copello, ‘Sin más que decir’, terminaron disputándose a los mismos personajes.

“A mí me incomodó que nos peleemos por invitados en un mismo canal. Ellos tuvieron a Cachín, él no se iba sentar en un programa de espectáculos, Mario Hart tampoco se iba sentar en Bochinche”, afirmó La Torre.

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Y fue más directo aún: “Era un proyecto de entretenimiento, de chacota, pero al final del día terminaron haciendo espectáculos, están haciendo espectáculos, es lo que les funciona... Eso les dolió que les digan, a mí me molesta pelearnos por invitados, porque se dieron cuenta que el programa sin faranduleros no funciona”, agregó, según recogió.

La tensión editorial también alcanzó al contenido. La Torre cuestionó abiertamente la entrevista que ‘Sin más que decir’ le realizó al cumbiambero Christian Domínguez durante la última etapa de su contrato.

Un acalorado debate sobre los límites de la libertad de expresión en los programas de la parrilla de QTV, el canal de streamng de María Pía Copello. Ric La Torre afirmó que siente que había "blindaje" a ciertos personajes de la farándula peruana. Video: Show.pe

“Cuando pasó todo lo de estas cosas de opiniones, que no se podía opinar... Ya no estaba Peter (Fajardo)... la última semana, la entrevista que le hicieron a Domínguez fue criticable, una lavada de cara. Ya era tan incómodo que un mes y una semana antes que terminara mi contrato, decidí no renovar, ya no quería”, sostuvo el comunicador.

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A ello sumó una percepción que, según indicó, se volvió evidente con el tiempo: “Sí había libertad de expresión, pero siento que blindaban a ciertos personajes“, acotó.

‘Q’Bochinche’, el programa con más vistas del canal

Pese a los conflictos, Ric La Torre destacó que ‘Q’Bochinche’ fue el espacio con mejor desempeño dentro de +QTV, al punto de superar en audiencia al programa principal de María Pía Copello.

“Nosotros en ‘Q’Bochinche’ tuvimos el record del canal. Con Thalía Bentín, fue una chamba muy periodística porque aprendí bastante, y el programa más visto fue la entrevista que le hicimos a Pamela Franco“, indicó La Torre en el podcast de Jhon Cano.

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Ric La Torre cuenta detalles inéditos sobre el éxito de su antiguo programa 'Q'Bochinche', revelando cómo rompieron récords de audiencia con exclusivas de la farándula y la frustración que sentía por la competencia interna dentro del mismo canal. Video: Show.pe

El comunicador también aclaró que los invitados del programa llegaron sin cobrar honorarios, con una única excepción. “Hasta Samahara ha ido de gratis, porque querían promocionarse... Celine, Mónica, todos los que llegaron, fue por invitación, yo en La Granja los tanteaba”, comentó. La excepción fue Pamela López, a quien sí se le pagó por su participación.

El 15 de julio, durante la última emisión de ‘Q’Bochinche’, La Torre se despidió en vivo del canal con palabras de agradecimiento hacia Fajardo, hacia María Pía Copello y hacia todo el equipo de producción. Aclaró que su salida no obedecía a una oferta de otro medio o plataforma y que, al momento del anuncio, no tenía ningún proyecto confirmado, mientras que el canal +QTV se encuentra en reestructuración y el lunes 3 de agosto anunciarán sus novedades, ahora como ‘Q+’.

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