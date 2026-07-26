“Traición” en el Senado: un voto de la oposición rompió el pacto y permitió el triunfo al fujimorista Miguel Torres

Miguel Torres, de Fuerza Popular, fue elegido presidente del Senado por 30 votos contra 29 de la oposición, luego de que un sufragio invalidado resultara decisivo

Un voto de la oposición definió este domingo la elección de la mesa directiva del Senado y permitió que Miguel Torres, representante de Fuerza Popular, asuma la presidencia tras una sesión que terminó con 30 adhesiones para el oficialismo, 29 para el bloque opositor y un sufragio viciado.

La elección debió repetirse luego de que un voto de la coalición opositora integrada por Obras, Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno quedara anulado por marcar ambas listas en la cédula. En la segunda ronda ocurrió lo mismo con otro sufragio del mismo frente, lo que permitió la ventaja definitiva de la lista encabezada por Torres, en alianza con Renovación Popular.

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La única legisladora que no mostró públicamente su voto, tal como habían acordado estas cuatro bancadas, fue Silvana Robles, exintegrante de Perú Libre, actual miembro de Juntos por el Perú y señalada como “traidora”. No obstante, a través de su cuenta en X aclaró que votó por la lista 2, la que competía contra la encabezada por Fuerza Popular.

“Ante las especulaciones, durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, señaló.

Aunque no mostró públicamente su cédula, la senadora de Juntos por el Perú aseguró que votó por la lista opositora y atribuyó el hecho a un descuido

El legislador de Ahora Nación, Jaime Delgado, sostuvo en una rueda de prensa posterior que la oposición mantiene su unidad, aunque expresó su inquietud por lo ocurrido durante la sesión, inédita por definir al titular de la Cámara Alta por primera vez en tres décadas.

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“Queremos manifestar nuestra preocupación porque estamos frente a un acto de traición de alguno de los integrantes que seguramente se sabrá en algún momento. No quiero mencionar nombres, pero más allá de eso, nos preocupan las malas prácticas”, señaló.

Añadió que ese tipo de hechos no debe marcar el inicio del nuevo periodo legislativo. “Si así vamos a comenzar este periodo legislativo, doblegando la voluntad de alguno, estamos comenzando mal (...) No vamos a mencionar nombres hasta que esto se esclarezca, pero sentimos que obviamente es un acto de traición inaceptable”, afirmó.

Por su parte, el senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, afirmó que su bancada respetó el acuerdo alcanzado con las demás agrupaciones y evitó adelantar conclusiones sobre lo sucedido.

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“En primer lugar, hemos cumplido con nuestro deber. Hemos venido a este Congreso, hemos votado por el acuerdo que hemos tenido y lo hemos sostenido firmemente. Buen Gobierno se ha comportado como se ha comprometido a hacerlo. Y también lo han hecho los otros grupos políticos”, señaló.

Jaime Delgado sostuvo que lo ocurrido no fue un error, sino un "acto de traición", aunque evitó señalar responsables y afirmó que las cuatro bancadas mantendrán su alianza

Seguidamente, pidió esperar que cada partido evalúe internamente lo ocurrido. “Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver con cuidado qué cosa es lo que ha ocurrido. Cada partido será responsable del futuro (...) No es el rol de Buen Gobierno en este momento tomar decisiones o juzgar ese tipo de decisiones”, agregó.

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Figallo reiteró que su bancada actuó conforme a lo pactado. “Hemos cumplido con nuestro deber, lo repito, y estamos orgullosos de hacerlo. Y cada vez que haya una participación de Buen Gobierno, será una participación responsable”, indicó.

A su turno, Daniel Barragán, senador de Obras y candidato que encabezó la lista derrotada, afirmó que el desenlace no puede atribuirse a una equivocación.

“Justamente ese es el problema del Perú: cuando hay traiciones. Una cosa es un error, que posiblemente la primera todos podemos pensar, pero cuando ya sucede dos veces ya no es un error, ¿no es cierto?”, cuestionó.

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Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

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