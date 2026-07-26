Reimond Manco sueña con llegar a Sport Boys en su centenario, y lanzó sorpresiva confesión: “Juego gratis”

El 'Rei' contó que no dudaría en defender al cuadro 'rosado' en 2027 si la dirigencia lo busca. (Video: Juego Cruzado)

El presente de Sport Boys está marcado por la necesidad de revertir los resultados del Torneo Apertura y enfocar todos sus esfuerzos en el Clausura, con la mira puesta en obtener un cupo internacional para 2027, año del centenario del club. Justamente, la reciente lesión de Christian Cueva ha generado inquietud en el club ‘chalaco’.

Las expectativas en torno a la recuperación de ‘Aladino’ han abierto el debate sobre su futuro inmediato y su continuidad en el club. Justamente, Reimond Manco analizó la situación durante una intervención en el programa Juego Cruzado y lanzó una advertencia sobre el riesgo de que el jugador sea señalado si los resultados colectivos no acompañan.

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“Con este tipo de jugadores, cuando llegan a un equipo y se lesionan, si al equipo no va bien, así no juegues, te van a echar la culpa. Lastimosamente es así”, fueron sus primeras palabras.

En esta coyuntura, el ‘Rei’ detalló que tiene entendido que Cueva Bravo firmó hasta el final del Torneo Clausura, con opción de renovar por todo el año siguiente, el del centenario. Sin embargo, advirtió que la reciente lesión complica sus posibilidades: “Al perderse dos meses, prácticamente mientras regrese en óptimas condiciones va a jugar dos meses, entonces ahí se complica la cosa”, sostuvo.

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'Aladino' tuvo que abandonar la cancha a los 34 minutos en el duelo por la Copa de la Liga 2026. Créditos: Bicolor / Youtube.

Reimond Manco sobre posibilidad de jugar en Sport Boys el 2027

De pronto, en el mismo espacio digital, Reimond Manco no esquivó la consulta del periodista Horacio Zimmermann, quien le planteó el escenario de ser el ‘10′ de Sport Boys en el centenario. “Gratis juego con Sport Boys (risas). No, gratis no, pero de hecho sí. En Sport Boys sí la pensaría, volver con todos los ‘hierros’”, respondió el ex’jotita’ con franqueza y humor.

Manco aclaró que la exigencia actual del fútbol profesional le impone desafíos físicos considerables para un eventual regreso. “Para volver al fútbol de alta competencia después de haberte retirado más de un año... antes necesitabas un mes y ya te ponías a punto. Ahora mínimo tres o cuatro meses”, explicó, dejando claro que solo aceptaría el reto de volver si logra alcanzar una condición física óptima.

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En abril de este año, el club fichó a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, sumando experiencia y liderazgo. El proyecto para 2027 contempla reunir un grupo capaz de competir por un cupo internacional, objetivo que marca la hoja de ruta de la institución. Además, el nombre de Jean Deza fue evaluado, pero las recientes polémicas extrafutbolísticas motivaron al DT Carlos Desio a descartarlo, priorizando la disciplina interna.

Reimond Manco salvó la categoría con Sport Boys en la temporada 2019. - créditos: Difusión

Reimond Manco sobre su retiro del fútbol profesional

El anuncio de retiro de Reimond Manco se produjo oficialmente en julio de 2025, cuando el exjugador, a los 34 años, decidió colgar los botines para dedicarse a su faceta como panelista, youtuber y comentarista deportivo. La noticia fue comunicada a través de su canal digital, donde repasó los momentos más relevantes de su carrera y agradeció al fútbol por las oportunidades brindadas.

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Manco relató que su transición fuera de las canchas no resultó tan complicada como podría suponerse, ya que había encontrado nuevas motivaciones y proyectos personales. “Oficialmente anuncio mi retiro del fútbol profesional. Ya no me van a volver a ver jugando Liga 1 ni Liga 2. Agradecido con Dios por darme este don. Pero la vida sigue, la vida sigue para adelante”, manifestó.

El ‘Rei’ destacó que su decisión de retirarse se basó en el deseo de explorar otras actividades vinculadas al deporte, alejándose de la rutina competitiva y enfocándose en la creación de contenido digital y el análisis futbolístico. Desde entonces, Manco ha mantenido una presencia constante en los medios, consolidando su imagen fuera del campo.

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No obstante, las declaraciones recientes sobre un posible regreso en el centenario de Sport Boys reflejan el profundo vínculo emocional que Manco Albarracín mantiene con la ‘misilera’, a la que ya quiso volver la campaña anterior. Aunque el retiro fue una decisión firme, Reimond no descarta evaluar una propuesta especial que le permita cerrar su carrera de forma única y significativa.