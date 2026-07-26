Golazo de Eryc Castillo tras venenoso contragolpe en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El extremo abrió el marcador con gran definición en Cutervo por Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima se medía en condición de visitante ante Comerciantes Unidos en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, el juego estuvo dividido entre los dos equipos con sendos ataques en ambos lados, aunque los dueños de casa buscaron tener la tranquilidad para adelantarse en el marcador. Esto no fue así, ya que los ‘blanquiazules’ lograron anotar primero a través de un venenoso contragolpe que acabó en el golazo de Eryc Castillo.

Esta acción se llevó a cabo a los 16 minutos de la primera mitad. La misma ‘Culebra’ había provocado un ataque por la banda derecha en la que fue orientándose hacia el medio, pero su pase para Jairo Vélez no estuvo preciso, por lo que el balón pasó de largo y salió de la cancha. El césped sintético no le permitió al ‘Corviche’ pararse bien en el campo.

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De pronto, las imágenes enfocaron que las ‘águilas cutervinas’ se encontraba en cancha de los ‘íntimos’ intentando presionar alto. Empero, la zaga se mostró sólida y Renzo Garcés trató de jugar con Fernando Gaibor, que ante el empuje de Rodrigo Vilca, perdió la pelota. El ‘Charapa’ captó el esférico suelto y salió jugando: primero eludió a Vilca con un buen regate y después ejecutó un gran lanzamiento pese a la presión de Matías Sen.

Eryc Castillo, ubicado entre los centrales de Comerciantes Unidos, corrió al espacio y se hizo con el balón estando solo. Ahí se dirigió hacia el arco rival y definió con mucha serenidad a un costado del arquero Matías Córdova, que pese a estirarse, no logró evitar la anotación de Alianza Lima, cuya hinchada explotó de algarabía en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

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El gran pase de Renzo Garcés y el golazo de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

El increíble gol fallado por Federico Girotti tras pase de Eryc Castillo

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos dejó una de las jugadas más comentadas de la fecha en el Torneo Clausura 2026. A los 22 minutos, el delantero Federico Girotti protagonizó una acción que sorprendió a propios y extraños: tras un rápido contragolpe, recibió un pase preciso de Eryc Castillo y, con el arco completamente a disposición, remató desviado, desperdiciando una oportunidad inmejorable para aumentar la ventaja de los ‘blanquiazules’.

La jugada se inició en la mitad de la cancha, donde Jairo Vélez recuperó el balón y lo cedió a Esteban Pavez. El chileno, de inmediato, habilitó a la ‘Culebra’, quien desbordó por la banda y, tras ver a Girotti solo en el área, le entregó el pase decisivo. Lo que parecía ser el segundo gol de su equipo terminó en incredulidad, ya que el remate del argentino se fue por fuera, dejando a los hinchas con las manos en la cabeza.

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Aunque la jugada finalmente fue anulada por una posición adelantada de Castillo, la imagen del error del ‘Tanque’ quedó grabada. El delantero argentino, que había mostrado buen movimiento para ubicarse en el área, no pudo concretar una jugada que en otras circunstancias habría significado un gol seguro.

El delantero argentino falló una clara ocasión para anotar en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, pero todo quedó invalidado por fuera de juego de la 'Culebra'. (Video: L1 MAX)

Eryc Castillo sobre cómo encara Alianza Lima el Torneo Clausura 2026

El inicio del Torneo Clausura 2026 ha sido un desafío para Alianza Lima y su plantel, que busca dejar atrás cualquier tropiezo del pasado reciente. Eryc Castillo, uno de los futbolistas más destacados en este arranque, compartió su mirada sobre el presente del equipo y la mentalidad que los impulsa en cada partido.

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“Creo que va a ser más difícil de lo que fue la primera etapa. Creo que estamos para eso, nos estamos preparando para aquello”, afirmó para L1 MAX. El futbolista de 31 años destacó el trabajo diario del plantel y la preparación física y táctica que llevan adelante, conscientes de que los rivales también han fortalecido sus planteles y que cada punto será fundamental en la carrera por la Liga 1.