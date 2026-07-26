Silvana Robles, acusada de traidora en la oposición, responsabiliza al fujimorismo: “Sería nefasto que la izquierda se divida”

Silvana Robles negó haber favorecido al fujimorismo tras ser señalada como la integrante del bloque opositor que permitió la elección de Miguel Torres como presidente del Senado

La legisladora Silvana Robles (Juntos por el Perú), señalada de haber traicionado al bloque opositor durante la votación que este domingo permitió la elección de Miguel Torres (Fuerza Popular) como presidente del Senado, justificó su decisión de no mostrar públicamente su voto, pese al acuerdo adoptado adoptado por las bancadas críticas al oficialismo para evitar deserciones.

El escrutinio concluyó con 30 votos a favor, 29 para la oposición y un sufragio anulado, resultado que permitió la victoria del también vicepresidente de Fuerza Popular, quien encabezó una lista que incluyó a representantes de Renovación Popular.

Robles, exintegrante de Perú Libre, fue la única integrante de la alianza opositora que no exhibió su cédula de sufragio, tal como habían pactado los bloques de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

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Inmediatamente después de la juramentación del fujimorista, la senadora utilizó su cuenta de X para rechazar las acusaciones en su contra, a las que calificó como “especulaciones”, y aseguró que no mostró su voto “por un simple descuido”.

La elección de la Mesa Directiva terminó con ventaja oficialista, luego de que la lista encabezada por Torres obtuviera 30 votos frente a los 29 de la fórmula opositora y un sufragio anulado

“Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, señaló en su mensaje.

La elección de la Mesa Directiva se desarrolló en dos ocasiones. En la primera ronda, un senador o senadora de la alianza opositora marcó las dos listas en la misma cédula, por lo que el voto fue declarado nulo. Al no alcanzar ninguna candidatura la mayoría requerida, el proceso tuvo que repetirse.

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Sin embargo, en la segunda votación ocurrió nuevamente una situación similar: otro sufragio del bloque opositor quedó invalidado por marcar ambas listas, lo que otorgó la ventaja definitiva a la fórmula encabezada por Torres.

Durante un encuentro posterior con la prensa, Robles sostuvo que la acusación en su contra representa un “claro insulto” a su trayectoria política. Además, responsabilizó al fujimorismo, al que calificó como un movimiento “nefasto”, y afirmó que busca divisionismo.

Robles fue la única integrante de la alianza contraria al fujimorismo que no exhibió su cédula, pese al acuerdo establecido entre Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno para transparentar sus votos

“Creo que sería nefasto que la izquierda se divida por una argucia que yo sí le atribuyo al fujimorismo. El hecho de que ustedes no hayan estado presentes en esa sala ha sido en realidad una forma que ha podido tener los nefastos argumentos que tiene siempre el fujimorismo para poder ganar”, señaló, en referencia al limitado acceso de la prensa durante la sesión.

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“El fujimorismo sigue actuando y de ninguna manera yo podría darle mi voto (...) Creo que todos tienen derecho a opinar”, agregó.

Posturas

El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, había dicho previamente que la oposición mantiene su unidad, aunque cuestionó lo ocurrido durante la elección. “Queremos manifestar nuestra preocupación porque estamos frente a un acto de traición de alguno de los integrantes que seguramente se sabrá en algún momento. No quiero mencionar nombres, pero más allá de eso, nos preocupan las malas prácticas”, señaló ante la prensa.

“Si así vamos a comenzar este periodo legislativo, doblegando la voluntad de alguno, estamos comenzando mal”, expresó. Por su parte, su homólogo Flavio Figallo, del Partido del Buen Gobierno, aseguró que su bancada respetó el acuerdo alcanzado con las demás agrupaciones y evitó responsabilizar a algún sector por el resultado.

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A su turno, Daniel Barragán, de Obras y candidato de la lista derrotada, consideró que lo ocurrido no puede atribuirse a un simple error. “Una cosa es un error, que posiblemente la primera todos podemos pensar, pero cuando ya sucede dos veces ya no es un error”, cuestionó.