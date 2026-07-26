¿Quién es Miguel ‘Miki’ Torres, el primer presidente del Senado? Conoce su trayectoria política, formación y patrimonio declarado

Miguel Torres fue elegido presidente del Senado con 30 votos, uno más que la lista encabezada por Daniel Barragán. Andina

La instalación del Senado para el periodo 2026-2031 abrió una nueva etapa en la organización del Poder Legislativo peruano. La elección de su primera Mesa Directiva definió a las autoridades responsables de conducir los debates, ordenar la agenda parlamentaria y representar institucionalmente a la Cámara Alta durante su primer año de funcionamiento.

La votación reflejó un escenario de competencia ajustada entre los bloques políticos con representación en el Senado. La diferencia de un solo voto resolvió la presidencia del órgano de dirección y confirmó el equilibrio de fuerzas existente al inicio del nuevo periodo legislativo.

El resultado también colocó al frente del Senado a un dirigente con experiencia en el Congreso, en funciones de asesoría parlamentaria y en la estructura interna de Fuerza Popular. Su trayectoria combina actividad política, ejercicio profesional y docencia universitaria.

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La conformación de la Mesa Directiva quedó integrada por representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, agrupaciones que respaldaron una lista conjunta para asumir la conducción de la Cámara Alta.

Miguel Torres asumirá la presidencia del Senado

Miguel Torres es elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027 tras imponerse por 30 votos a 29 en segunda votación. Congreso

Miguel Ángel Torres Morales fue elegido presidente de la Mesa Directiva del Senado tras obtener 30 votos frente a los 29 alcanzados por la lista encabezada por Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras. La elección se desarrolló en dos rondas debido al empate registrado entre ambas candidaturas, en una contienda marcada por el equilibrio entre los bloques parlamentarios.

Con este resultado, el abogado y dirigente de Fuerza Popular tendrá a su cargo la conducción del Senado durante el primer año de funcionamiento de la Cámara Alta, restablecida después de más de tres décadas de sistema unicameral.

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En las elecciones de 2026 obtuvo un escaño en el Senado y fue el candidato más votado de ese cuerpo legislativo. Esa condición también le permitió presidir la Junta Preparatoria encargada de organizar la instalación y juramentación de los 60 senadores elegidos para el periodo 2026-2031.

Formación académica y experiencia profesional

Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Andina)

Según la información registrada en el sistema Declara+, Miguel Torres nació en Lima y cursó estudios de Derecho en la Universidad de Lima, donde obtuvo el grado de bachiller y el título profesional de abogado.

Su formación académica incluye una maestría en Gobierno de las Organizaciones, culminada en 2020 en la Universidad de Piura, además de estudios de Responsabilidad Social en la Universidad ESAN, concluidos en 2012.

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Su actividad profesional también comprende una carrera docente. Entre 2006 y 2025 ejerció la enseñanza en la Universidad de Lima. Entre 2018 y 2024 también fue docente en la Universidad San Ignacio de Loyola y, desde 2022 hasta 2025, dictó clases en la Universidad ESAN.

Antes de fortalecer su participación política, desarrolló labores como abogado en el estudio Torres y Torres Lara & Asociados, con funciones vinculadas al derecho tributario y comercial. También realizó consultorías para instituciones públicas y privadas. Entre 2020 y 2024 ocupó el cargo de director académico de la Escuela Digital de Tres Puntas Producciones E.I.R.L.

Torres inició su etapa parlamentaria en 2016, cuando resultó elegido congresista por Fuerza Popular para el periodo 2016-2021. Durante ese mandato presidió la Comisión de Constitución y Reglamento entre 2016 y 2017 e integró las comisiones de Economía, Producción y otros espacios de trabajo legislativo.

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Tras el cierre del Congreso en 2019 y el término del periodo parlamentario, continuó vinculado a Fuerza Popular. Entre 2021 y 2025 desempeñó funciones como asesor y jefe de gabinete en el Congreso. Además, asumió responsabilidades partidarias como secretario nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología entre 2018 y 2020.

De acuerdo con el registro de Declara+, desde 2025 figura como apoderado de Fuerza Popular. Su actividad pública también incluyó funciones como vocero político y jefe del gabinete de asesores de la bancada fujimorista.

Durante el proceso electoral de 2026 integró la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori como candidato a la segunda vicepresidencia de la República.

Declaración patrimonial e ingresos registrados

La declaración jurada correspondiente al año 2024, incorporada en el sistema Declara+, registra ingresos totales por S/ 613,593.87 antes de impuestos y otras deducciones.

El documento consigna S/ 319,383.90 provenientes del sector público y S/ 294,209.97 del sector privado, cifra que incorpora remuneraciones y rentas por ejercicio profesional.

La información oficial también registra siete bienes inmuebles ubicados en los distritos limeños de Santiago de Surco y Punta Hermosa. Entre ellos aparecen predios inscritos en las urbanizaciones Huertos de San Antonio, Centro Comercial de Monterrico y Miramar.

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En el apartado correspondiente a bienes muebles, la declaración incluye tres vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular. El sistema Declara+ también señala que el senador no registra sentencias firmes.