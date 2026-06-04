El Gobierno de Perú evalúa un nuevo pedido de indulto al expresidente Pedro Castillo

Lima, 4 jun (EFE).- El Gobierno de Perú está evaluando una nueva solicitud de indulto que se ha presentado a favor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tras haber rechazado cinco pedidos anteriores similares por motivos formales, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.

El alto funcionario señaló que su despacho recibió la más reciente solicitud el pasado 19 de mayo, tras haber sido remitida desde el Palacio de Gobierno, y que el procedimiento ahora está en manos de la comisión especial que analiza estos casos, que no tiene un plazo límite para emitir un pronunciamiento.

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"Yo dejo la autonomía a la Comisión de Gracias Presidenciales para que sean ellos los que determinen, y no quiero ni adelantar opinión, ni influir", sostuvo Jiménez -en un comunicado- emitido por su despacho.

El ministro agregó que, tras el proceso correspondiente, la decisión final sobre este pedido deberá ser validada por él, aunque aseguró que "no refrendaría de ninguna manera algo que esté en contra de las normas o que sea irregular".

Jiménez también negó que ya exista un informe oficial que recomiende una concesión de indulto a Castillo por motivos de salud, tal como señalaron algunos medios locales.

"Ese documento ni siquiera existe", aseguró.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, había declarado el pasado 17 de abril -en la emisora Radio Exitosa- que su Gobierno no puede adoptar una decisión sobre este tema, porque la condena a once años y cuatro meses de prisión dictada contra Castillo por intentar dar un golpe de Estado está en proceso de apelación.

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El eventual indulto a Castillo ha sido uno de los temas de la actual campaña electoral, que terminará este domingo con la segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Sánchez.

El candidato izquierdista, que ha realizado su campaña en representación de Castillo, ha reiterado que si llega a la jefatura de Estado una de sus primeras medidas será indultar al exgobernante, mientras que Fujimori ha calificado esa posición de "oportunismo político".

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Las cinco solicitudes de indulto que fueron presentadas anteriormente en favor de Castillo fueron declaradas "inadmisibles", con el argumento de que no cumplían con los requisitos técnicos ni las formalidades necesarias, entre las que figura una sentencia firme en segunda instancia. EFE