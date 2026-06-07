Roberto Sánchez acudió al penal de Barbadillo para almorzar con Pedro Castillo previo al flash electoral

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, visitó este domingo a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo antes del balotaje contra Keiko Fujimori. Ingresó sin restricciones y compartió un almuerzo con el expresidente

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, arribó este domingo al penal de Barbadillo para reunirse con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) previo al flash electoral del balotaje donde compite con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sánchez llegó al establecimiento penitenciario después de las 15:00 horas en su vehículo particular y entró sin las restricciones habituales para los visitantes, según informó el canal del Estado TV Perú, que también indicó que el aspirante almorzó con Castillo.

El exjefe de Estado, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, ha recibido la promesa de un indulto si la fórmula de Juntos por el Perú resulta electa en segunda vuelta.

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De hecho, días atrás Sánchez anticipó que esperaría los resultados en Barbadillo, donde también están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realiza una grave denuncia desde los exteriores del penal de Barbadillo. Basándose en una alerta de la Defensoría del Pueblo, expone un presunto patrón de cédulas marcadas para anular los votos de su partido. - América TV

“Vamos a recuperar la libertad del presidente Castillo. Vamos a ser un gobierno para el pueblo; hay que mantener la esperanza. Esa misma noche vamos a celebrar porque vamos a esperar los resultados en el penal de Barbadillo junto a Castillo”, afirmó durante su visita a Casma (Áncash) en las últimas actividades antes de los comicios.

De acuerdo con la televisora estatal, la reunión con Castillo se extendió por al menos veinte minutos, tras lo cual Sánchez se retiró del penal. El candidato reiteró días atrás su intención de indultar al exgobernante, a quien considera víctima de un complot impulsado por Fuerza Popular, sector al que derrotó en las elecciones de 2021.

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Para ello, citó recientes declaraciones de Miguel Ángel Torres, candidato a la vicepresidencia por el partido de Fujimori, quién calificó de “gesta” el proceso para remover al exjefe de Estado, en el que participaron el Congreso, la Fiscalía y medios de comunicación, según esa versión.

“Torres ha dicho que resolvieron echarlo por las malas. No respetaron. Han dicho con claridad que había que sacarlo como fuera”, afirmó.

Sánchez reiteró su compromiso de indultar a Castillo si llega al gobierno, argumentando que fue víctima de un complot impulsado por la oposición liderada por Fuerza Popular, partido que perdió frente a Castillo en 2021

El líder de Juntos por el Perú consideró que estas declaraciones prueban la posición de los seguidores de Castillo, quienes consideran que fue víctima de un golpe de Estado desde el Congreso, pues desde el primer día de su gobierno ejerció una “feroz oposición”.

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De igual modo, aseguró tener los suficientes respaldos para ganar los comicios y no ser destituido como los anteriores mandatarios que vencieron a Fujimori, pero anticipó que forzará nuevas elecciones si su rival sigue obstruyendo desde el Parlamento a gobiernos que no se alinean a ella.

La salida de Castillo

Castillo dio un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 donde ordenaba cerrar el Parlamento e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos y establecer una Asamblea Constituyente, ante la posibilidad de una inminente tercera moción para destituirlo, luego de salir indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él.

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Sin embargo, ni la Policía y las Fuerzas Armadas siguieron sus instrucciones y, por el contrario, lo detuvieron cuando se dirigía a la Embajada de México, donde su familia recibió asilo, mientras que seguidamente fue destituido por el Congreso sin tener los votos suficientes para hacerlo en ese momento y sin posibilidad de defensa como contempla el proceso.