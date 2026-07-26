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Golazo de Matías Sen para empate en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

Cuando se terminaba el primer tiempo, el delantero argentino se las ingenio para marcar el empate en Cutervo

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El delantero anticipó a Mateo Antoni y conectó el cabezazo para el empate parcial en Cutervo - Crédito: L1MAX.

Empate impensado. Aunque parecía que Alianza Lima se iba a ir al descanso con la victoria parcial por 1-0 ante Comerciantes Unidos en Cutervo, el conjunto local logró igualar el duelo a poco de terminar el primer tiempo gracias a un certero cabezazo del delantero argentino Matías Sen.

Comenzaba el minuto 45+1, de +3 que había dado el juez principal, cuando el volante José Parodi recibe el balón en campo aliancista y avanza varias metros con total libertad.

Hasta que ve pasar al extremo Mathías Carpio, quien sin pensarlo mucho, sacó un preciso centro para que Sen, sin marca alguna que lo moleste, conectara un certero testarazo que dejó sin reacción al portero Alejandro Duarte, que solo le que ver como el balón ingresaba a su portería para poner el 1-1 parcial

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