INPE descarta trato especial con Roberto Sánchez por ingreso a penal de Barbadillo para visitar a Pedro Castillo

Roberto Sánchez esperará resultados de segunda vuelta desde el penal Barbadillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el ingreso del candidato por Juntos por el Perú (JP) y congresista, Roberto Sánchez, al Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate, la tarde de este domingo 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, para visitar al expresidente Pedro Castillo.

La entidad detalló que la visita del legislador se llevó a cabo conforme a lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, que habilita a los congresistas a ingresar a penales en cualquier día y hora, previa identificación y en el ejercicio de sus funciones.

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Según el comunicado oficial, el INPE no otorgó ninguna autorización especial, beneficio ni trato excepcional al parlamentario. El ingreso se realizó aplicando el procedimiento regular previsto para los miembros del Congreso, bajo estrictas medidas de control e identificación. La institución remarcó que Roberto Sánchez ingresó solo, sin la compañía de una comitiva, y que no se permitió el acceso de otros acompañantes.

En cumplimiento de la neutralidad institucional, el INPE enfatizó que su actuación se limitó a aplicar la ley de manera objetiva, sin crear restricciones adicionales no contempladas en la normativa vigente.

La administración penitenciaria aclaró que impedir el ingreso de un congresista sin un fundamento legal podría considerarse arbitrario y generar responsabilidad funcional para los encargados del operativo.

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Candidato presidencial de Juntos por el Perú acudió al centro penitenciario para recibir el flash electoral junto al expresidente Pedro Castillo. Video: Epicentro TV

Sin autorización para actividades proselitistas

El INPE descartó que se haya autorizado o facilitado algún acto proselitista durante la permanencia de Roberto Sánchez en el penal de Barbadillo. La institución indicó que su intervención se centró en resguardar las reglas de seguridad penitenciaria y cumplir con los protocolos establecidos, sin intervenir en la oportunidad o finalidad de la visita.

De acuerdo con la normativa vigente, el INPE no tiene competencia para calificar el uso político o personal de la facultad de ingreso propia de los congresistas.

Si alguna autoridad considera que el parlamentario actuó fuera de sus funciones, la evaluación corresponde al Congreso de la República o a las instancias judiciales pertinentes.

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Durante la jornada, diversos medios informaron que el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú acudió al penal en la tarde del domingo, antes de la difusión de los resultados a boca de urna de la segunda vuelta electoral. Según reportes de TV Perú, Sánchez compartió con el expresidente Pedro Castillo, reunión que se extendió cerca de veinte minutos.

Compromiso con la legalidad y la seguridad institucional

La entidad penitenciaria reafirmó su compromiso con la legalidad, la neutralidad institucional y la seguridad en todos los establecimientos bajo su jurisdicción. El INPE recordó que su deber es aplicar las normas vigentes de manera estricta y garantizar el respeto de las competencias constitucionales de cada poder del Estado.

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Finalmente, el organismo subrayó que su actuación se rige por la ley y que cualquier cambio en el régimen aplicable a los congresistas debe originarse en el ámbito legislativo.

Conteo rápido

A través de una conferencia de prensa, tanto Ipsos como Transparencia, revelaron que Roberto Sánchez suma 50.3% sobre los 49.7% de Keiko Fujimori. Todo esto, claro, con margen de error, lo que arroja un empate técnico, a la espera de los resultados oficiales de la ONPE.