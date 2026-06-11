Día del Padre en Perú: Estos son los restaurantes que tendrán asistencia masiva y mayor demanda

Se acerca el Día del Padre. El sector gastronómico espera una campaña positiva por esta fecha, que cae domingo 21 de mayo, pues se prevé que las ventas en los restaurantes registren un crecimiento de hasta 10 % este domingo, en comparación con lo registrado en 2025. Así lo proyectó la presidenta del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cecilia Chávez.
En ese contexto, se espera que las cevicherías lideren la preferencia de los consumidores, mientras que los chifas y las pollerías se mantendrán como las principales alternativas familiares debido a su capacidad de atención masiva y la demanda de último momento.
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Asimismo, Cecilia Chávez señaló que los restaurantes especializados en parrillas y carnes también muestran expectativas favorables debido a la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas para compartir en familia. “También destacan los restaurantes de comida internacional, restaurantes turísticos, y establecimientos de comida rápida, donde cada familia elegirá conforme a sus preferencias y presupuesto”, manifestó.
El gasto por persona
Para esta campaña, se estima que el gasto promedio por persona en establecimientos tradicionales como cevicherías, chifas y pollerías oscilaría entre S/55 y S/60. No obstante, en restaurantes de gama media, orientados a experiencias familiares más completas de cuatro integrantes, se ubicaría entre S/560 y S/920.
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La representante gremial explicó que entre los principales factores que dinamizarán el consumo destacan las promociones a través de aplicativos móviles, el incremento de reservas digitales y las experiencias familiares con shows en vivo.
“Respecto a las reservas digitales, estas continuarán ganando importancia dentro del sector, tendencia que se ha fortalecido en los últimos años gracias al crecimiento de plataformas especializadas”, subrayó.
Restaurantes se preparan
Asimismo, señaló que, para atender la fuerte demanda, los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales. Entre las acciones más utilizadas destacan los descuentos mediante aplicativos móviles y tarjetas bancarias, menús especiales, buffets y actividades de entretenimiento dirigidas a las familias.
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“Por lo expuesto, observamos que el Día del Padre constituye una de las campañas más importantes para la gastronomía durante el primer semestre del año, junto con el Día de la Madre. Hoy representa un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica”, anotó.
Menos gastos en retail
Como se sabe, por el lado del consumo económico en retail y en general, es usual que el Día del Padre siempre facture menos que el Día de la Madre. Este año el ticket promedio que se gastará en los ‘papitos’ está entre S/150 y S/220 por persona, algo menor frente al rango de S/280 a S/380 que se estimaba para las ‘mamitas’. Esto, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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Pero la situación se acompleja. Según la CCL, este ticket de compra para los papás peruanos se estima menor al que se gastó el año pasado, donde se registraba que el promedio llegaba a superaba los S/250.
“Si bien se expresa un menor gasto de compra para este año, el crecimiento esperado de las ventas responderá a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y una mayor demanda en categorías específicas y por la misma actividad que el Mundial FIFA trae alrededor del sector”, añadieron.
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