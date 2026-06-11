Perú

Día del Padre en Perú: Estos son los restaurantes que tendrán asistencia masiva y mayor demanda

En Perú, la tradición es celebrar fechas especiales con comida. Ahora, luego del Día de la Madre, le toca a los papás peruanos ser agasajados

Guardar
Google icon
plato de pollo a la brasa y plato de chaufa
Los platillos clásicos del Día del Padre estarán muy demandados. Pero no es el pollo a la brasa ni el chaufa el que lideraría el paladar de los papás peruanos. - Crédito Composición Infobae/Andina

Se acerca el Día del Padre. El sector gastronómico espera una campaña positiva por esta fecha, que cae domingo 21 de mayo, pues se prevé que las ventas en los restaurantes registren un crecimiento de hasta 10 % este domingo, en comparación con lo registrado en 2025. Así lo proyectó la presidenta del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cecilia Chávez.

En ese contexto, se espera que las cevicherías lideren la preferencia de los consumidores, mientras que los chifas y las pollerías se mantendrán como las principales alternativas familiares debido a su capacidad de atención masiva y la demanda de último momento.

PUBLICIDAD

Asimismo, Cecilia Chávez señaló que los restaurantes especializados en parrillas y carnes también muestran expectativas favorables debido a la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas para compartir en familia. “También destacan los restaurantes de comida internacional, restaurantes turísticos, y establecimientos de comida rápida, donde cada familia elegirá conforme a sus preferencias y presupuesto”, manifestó.

Día del padre
En el Día del Padre se gastaría menos por personas que en el Día de la Madre, e inclusive sería un monto menor al del 2025. - Crédito iStock

El gasto por persona

Para esta campaña, se estima que el gasto promedio por persona en establecimientos tradicionales como cevicherías, chifas y pollerías oscilaría entre S/55 y S/60. No obstante, en restaurantes de gama media, orientados a experiencias familiares más completas de cuatro integrantes, se ubicaría entre S/560 y S/920.

PUBLICIDAD

La representante gremial explicó que entre los principales factores que dinamizarán el consumo destacan las promociones a través de aplicativos móviles, el incremento de reservas digitales y las experiencias familiares con shows en vivo.

“Respecto a las reservas digitales, estas continuarán ganando importancia dentro del sector, tendencia que se ha fortalecido en los últimos años gracias al crecimiento de plataformas especializadas”, subrayó.

La selección peruana de fútbol le rindió un homenaje a los padres por su día con un video relacionado a los jugadores de la 'bicolor'. (@laBicolor)

Restaurantes se preparan

Asimismo, señaló que, para atender la fuerte demanda, los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales. Entre las acciones más utilizadas destacan los descuentos mediante aplicativos móviles y tarjetas bancarias, menús especiales, buffets y actividades de entretenimiento dirigidas a las familias.

“Por lo expuesto, observamos que el Día del Padre constituye una de las campañas más importantes para la gastronomía durante el primer semestre del año, junto con el Día de la Madre. Hoy representa un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica”, anotó.

Menos gastos en retail

Como se sabe, por el lado del consumo económico en retail y en general, es usual que el Día del Padre siempre facture menos que el Día de la Madre. Este año el ticket promedio que se gastará en los ‘papitos’ está entre S/150 y S/220 por persona, algo menor frente al rango de S/280 a S/380 que se estimaba para las ‘mamitas’. Esto, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

copa américa
Venta de televisores para ver la Copa se incrementarán. Foto: Difusión

Pero la situación se acompleja. Según la CCL, este ticket de compra para los papás peruanos se estima menor al que se gastó el año pasado, donde se registraba que el promedio llegaba a superaba los S/250.

“Si bien se expresa un menor gasto de compra para este año, el crecimiento esperado de las ventas responderá a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y una mayor demanda en categorías específicas y por la misma actividad que el Mundial FIFA trae alrededor del sector”, añadieron.

Temas Relacionados

Día del PadreRestaurantesConsumo en Perúperu-economia

Más Noticias

Mónica Sánchez denuncia ataques racistas y clasistas contra votantes de Roberto Sánchez: “La hipocresía no es patriotismo”

La actriz se pronunció en redes sociales tras la segunda vuelta y defendió el derecho de los ciudadanos a elegir sin ser objeto de insultos ni discriminación por su opción política.

Mónica Sánchez denuncia ataques racistas y clasistas contra votantes de Roberto Sánchez: “La hipocresía no es patriotismo”

Anuncian desvío vehicular en la Av. Faucett, en el Callao, desde este 14 de junio por obras del Ramal de la Línea 4 del Metro

La medida permitirá construir una estructura clave del ramal subterráneo mientras se mantiene el paso en ambos sentidos con cambios temporales entre Argentina y 28 de Julio

Anuncian desvío vehicular en la Av. Faucett, en el Callao, desde este 14 de junio por obras del Ramal de la Línea 4 del Metro

Precio del dólar cae otra vez en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 11 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar cae otra vez en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 11 de junio

Día Nacional de la Prueba del VIH: Minsa atendió más de 3.500 consultas en lo que va del año

El servicio telefónico del Ministerio de Salud responde inquietudes sobre pruebas, transmisión y diagnóstico, facilitando el acceso a información científica y asesoría gratuita en todo el país

Día Nacional de la Prueba del VIH: Minsa atendió más de 3.500 consultas en lo que va del año

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.236% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.236% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.236% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.236% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez

Juntos por el Perú pide anular el voto de casi el 90% de peruanos en Estados Unidos

ONPE al 100% no declara al ganador de las Elecciones: este es el proceso que confirma al próximo presidente del Perú

JNE responde por error que muestra a Keiko Fujimori como presidenta electa: “no existen resultados oficiales”

Keiko Fujimori se acerca a la presidencia de Perú: los perfiles de los vicepresidentes que la acompañarían en su Gobierno 2026

ENTRETENIMIENTO

Mónica Sánchez denuncia ataques racistas y clasistas contra votantes de Roberto Sánchez: “La hipocresía no es patriotismo”

Mónica Sánchez denuncia ataques racistas y clasistas contra votantes de Roberto Sánchez: “La hipocresía no es patriotismo”

Duncan Dhu en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de los 40 años con Mikel Erentxun

Vanessa López despide a la madre de Tomate Barraza y destaca su amor como abuela: “Mi hija ya tiene un ángel en el cielo”

Pol Deportes sorprende a su madre con emotivo regalo de cumpleaños

Filtran audio sobre la final de ‘La Granja VIP’: Paul Michael sería el ganador y el premio se habría reducido a la mitad

DEPORTES

Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026: partidos, horarios y canales TV

Dos jugadores de la selección peruana sorprendieron con su presencia en la inauguración del Mundial 2026

Jean Deza reaparece y confiesa tener muchas ofertas de clubes de Liga 1: ¿Jugará en Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026