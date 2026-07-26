Brenda Lobatón se emocionó por su gran regreso a la selección peruana tras varios años: “Estamos luchando y dejando todo”

Declaraciones de la seleccionada peruana Brenda Lobatón luego de ser la máxima anotadora en el triunfo sobre Venezuela. Latina TV

Brenda Lobatón fue una de las grandes figuras de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Tras varios años alejada del combinado nacional, la atacante volvió a vestir la camiseta blanquirroja y respondió con actuaciones sobresalientes, consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Antonio Rizola.

Luego de ser elegida MVP y terminar como máxima anotadora en la victoria 3-1 sobre Venezuela por el quinto puesto del certamen, la popular ‘Canguro’ expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo y no ocultó la emoción que sintió al volver a representar al país en un certamen internacional.

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“Después de casi ocho años vuelvo a representar a la selección. Quería terminar de la mejor manera este torneo y creo que lo hemos hecho muy bien, acompañada de todas mis compañeras, de todo el staff. De verdad que estamos muy contentos”, declaró la voleibolista a la prensa local, destacando el trabajo realizado por el plantel durante la competencia.

Brenda Lobatón fue una de las grandes figuras de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

El punto de quiebre tras la derrota ante Chile

Aunque el balance final fue positivo, Lobatón reconoció que el debut frente a Chile fue un golpe difícil para el grupo. La derrota dejó a Perú prácticamente sin opciones de pelear por las semifinales, pero también sirvió como un llamado de atención para corregir errores y afrontar el resto del torneo con una actitud diferente.

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“El primer partido creo que entramos muy ansiosas de querer hacer las cosas bien. Se nos escapó de las manos, nos desconcentramos, pero sentamos cabeza. Hablamos con el profesor y, a partir de ese partido, teníamos que salir con todo”, comentó la atacante.

A partir de ese encuentro, la selección peruana mostró una mejor versión colectiva. El equipo elevó su nivel en cada presentación y cerró su participación con una sólida victoria sobre Venezuela, dejando la sensación de que el proyecto encabezado por Antonio Rizola continúa consolidándose de cara a los próximos desafíos internacionales.

“Somos nosotras las que estamos representando al país”

Más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, Lobatón aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la afición. La jugadora pidió que el público continúe respaldando al equipo y destacó el ambiente que se vivió en el coliseo durante los últimos encuentros del torneo.

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“Es bonito cuando un país está unido. Somos nosotras las que estamos representando al país, estamos luchando, estamos dejando todo. Mira cómo salimos sudaditas, con dolores y sería bonito que todos nos apoyen. El coliseo hoy estuvo lleno y estuvieron alentando, gritando hasta el último. Nosotros escuchábamos y decíamos ‘wow’. Se siente bonito para nosotras seguir dando lo mejor”, afirmó.

Perú terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Finalmente, Brenda Lobatón destacó el ambiente que se vive dentro de la selección peruana y aseguró que pocas veces había integrado un grupo tan unido. Para la atacante, la armonía entre jugadoras y comando técnico ha sido una de las claves para el crecimiento mostrado durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

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“La verdad que el grupo está muy bonito. Creo que ha sido uno de los mejores equipos que estuve en selección. Me siento muy cómoda, todas me apoyan, los profesores... Eso es lo bonito de estar en una selección, de todos estar unidos para representar al Perú”, sostuvo.

Con el quinto lugar asegurado y un rendimiento que fue de menos a más, la selección peruana cierra su participación en la Copa Sudamericana con optimismo. El siguiente gran objetivo será el Campeonato Sudamericano de septiembre, donde el equipo de Antonio Rizola buscará confirmar el crecimiento evidenciado en este torneo y seguir ilusionando a la afición peruana.

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