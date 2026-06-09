El pan con chicharrón lidera el nuevo boom gastronómico de Perú en España: ¿cuántos pueden pedir por delivery a la semana?

El pan con chicharrón peruano ganó por segundo año consecutivo el premio Mejor Bocata Delivery by Glovo en el Campeonato de España de Bocatas 2026.

El pan con chicharrón peruano fue reconocido nuevamente como el mejor bocadillo de delivery en España, al obtener por segundo año consecutivo el galardón “Mejor Bocata Delivery by Glovo” en el Campeonato de España de Bocatas 2026.

Esta distinción confirma la creciente presencia y popularidad del “bocadillo” peruano en el competitivo mercado gastronómico español. Sin embargo, no se trata de un caso aislado.

La oferta culinaria del Perú atraviesa una etapa de expansión sin precedentes en España, con más de un millar de restaurantes activos y una proyección de crecimiento sostenido para los próximos años, según Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche.

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Y es que platos bandera como el ceviche, la causa limeña, el pollo a la brasa y, más recientemente, el propio pan con chicharrón, han logrado posicionarse en las cartas de restaurantes de diferentes categorías, reflejando un avance que trasciende a la comunidad migrante y llega al gran público.

Madrid. El ceviche, la causa limeña, el pollo a la brasa y el pan con chicharrón ya integran cartas de restaurantes de distintas categorías en España.

Paella vs. Chicharrón: Platos peruanos que ganan terreno en España

Según Llempén, la presencia de peruanos en ciudades como Barcelona se ha incrementado y el número de restaurantes peruanos se ha multiplicado en las últimas dos décadas, pasando de alrededor de 400 a cerca de 1.000 locales, con estimaciones que anticipan hasta 4.000 en los próximos años.

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Este crecimiento ha ido acompañado de una aceptación cada vez más generalizada de la gastronomía peruana, impulsada tanto por el esfuerzo de la comunidad como por el interés local en nuevas propuestas culinarias, explica.

La intervención de Ibai Llanos duplicó las ventas del pan con chicharrón en las sangucherías de Grupo Ceviche. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: TikTok/@Ibai)

Pero el fenómeno no se limita a la alta cocina. Platos como la causa limeña han encontrado buena recepción entre los españoles y la inclusión de recetas peruanas en menús de restaurantes no especializados se ha vuelto habitual.

El ritmo de aperturas es constante: actualmente se inaugura un restaurante peruano cada 3 días en España, mientras que dentro de Grupo Ceviche “el promedio es de un local nuevo cada 100 días”.

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La oferta peruana se dirige ahora a un público diverso, incluidas nuevas generaciones que “buscan sabores distintos a los tradicionales europeos”, refiere Llempén.

Delivery, viralidad y consolidación

El auge de las plataformas de delivery ha permitido que productos tradicionales lleguen a una audiencia más amplia. Entre ellos, el pan con chicharrón destaca como un fenómeno urbano en ciudades como Madrid y Barcelona, señala el experto.

El impacto de figuras mediáticas, como el streamer Ibai Llanos, potenció su demanda: tras su intervención, las ventas del “bocadillo” en las sangucherías de Grupo Ceviche se duplicaron.

Actualmente, la cadena Cholito Lindo registra más de 5.000 pedidos semanales de pan con chicharrón por delivery, “lo que demuestra el potencial para invertir en el producto en el mercado español”.

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La rentabilidad de los restaurantes peruanos en España convive con brechas de formación culinaria, desafíos para el pisco y pedidos de mayor apoyo de Mincetur.

Retos y oportunidades para la cocina peruana

Con todo, el crecimiento sostenido del sector plantea nuevos desafíos. La formación culinaria en España todavía presenta brechas en el conocimiento de la cocina peruana y productos como el pisco avanzan más lentamente en su posicionamiento frente a otras bebidas internacionales.

La mejora en la disponibilidad de insumos peruanos, como el ají amarillo, ha favorecido la consolidación de nuevas propuestas, explica Llempén.

Sin embargo, desde la parte pública el impulso institucional podría ser aún mayor si entidades como Mincetur refuerzan las acciones de promoción internacional y apoyo logístico para los emprendimientos gastronómicos peruanos, facilitando la llegada de insumos y la visibilidad de la marca país en el exterior.

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En términos económicos, al menos, la rentabilidad acompaña el auge: el EBITDA de los locales más exitosos ronda el 20%, mientras que los más sofisticados alcanzan márgenes de entre 10% y 15%.

Para Llempén, el posicionamiento de la cocina peruana en España es solo el comienzo de un fenómeno que, según anticipa, dará mucho que hablar en los próximos años y podría expandirse con fuerza a otros países del continente europeo.

La diversidad y autenticidad de los sabores peruanos tienen potencial para conquistar nuevas plazas y consolidar a Perú como un referente gastronómico fuera de América Latina.