Gol y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

El extremo logró su doblete y puso el empate en Cutervo por Torneo Clausura 2026 - Crédito: Latina.

Alianza Lima se enfrentaba a Comerciantes Unidos en condición de visitante en el marco de la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el principio, fueron los ‘blanquiazules’ los que lograron ponerse en ventaja con el golazo de Eryc Castillo, aunque las ‘águilas cutervinas’ pudieron remontarlo. No obstante, los dirigidos por Pablo Guede insistieron y consiguieron el empate con el segundo tanto de la ‘Culebra’ luego de una exhaustiva revisión en el VAR.

Esta acción se llevó a cabo a los 66 minutos de la contienda. Marco Huamán jugó con Mateo Antoni, quien optó por tocar con Esteban Pavez. El volante chileno metió un pase horizontal para Castillo, que se apoyó en ‘Marquitos’ y este lo hizo en Fernando Gaibor. El volante ecuatoriano mandó a correr a Eryc, quien retrocedió con Huamán, que lanzó un centro al área rival en donde Alexis Cossio impactó con el brazo al rostro de Jairo Vélez a la hora del salto por la disputa de la pelota.

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El cotejo siguió hasta que hubo una falta sobre Renzo Garcés, por lo que el árbitro Augusto Menéndez detuvo las acciones. En eso, toda la delegación del club ‘íntimo’ reclamó al juez principal por la infracción vehemente de Cossio sobre Vélez y pidieron penal. Incluso, el nacionalizado peruano se quedó tendido en el césped por el dolor mientras era atendido por el cuerpo médico.

El codazo de Alexis Cossio sobre Jairo Vélez que el árbitro Augusto Menéndez no sancionó penal para Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. - créditos: Alianza Lima

Luego de una comunicación con el VAR vía auricular, Menéndez descartó la pena máxima y dio a entender a los jugadores de Alianza Lima que se trataba de una acción normal de juego, lo que generó la molestia de la banca de suplentes, expulsando a un integrante del equipo médico.

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Ahora, de la falta posterior contra Garcés devino en un tiro libre en el cual Fernando Gaibor lanzó el balón al área contraria. Alan Cantero le pegó casi de ‘chalaca’, generando el rechazo del portero Matías Córdova, pero el rebote le quedó a Eryc Castillo, que empujó el esférico el fondo del arco de Comerciantes Unidos.

La anotación no se cobró de inmediato debido a que Augusto Menéndez se demoró varios minutos en analizarla junto al personal encargado del sistema de videoarbitraje por un posible fuera de juego. Finalmente, el gol se validó a favor de los ‘victorianos’, que igualaron el marcador en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

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La media 'chalaca' de Alan Cantero y el gol de Eryc Castillo tras rechazo del arquero Matías Córdova en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

Primer gol de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

El segundo partido de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos fue obra de Eryc Castillo, quien marcó su doblete en este encuentro. El tanto llegó a los 16 minutos, tras una jugada rápida en la que la ‘Culebra’ aprovechó un pase largo de Renzo Garcés y definió con seguridad ante el arquero rival.

La jugada no solo evidenció la velocidad y capacidad del atacante ecuatoriano para moverse entre líneas, sino también la buena conexión que empieza a forjar con sus compañeros.

El extremo abrió el marcador con gran definición en Cutervo por Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

Declaraciones de Eryc Castillo tras el empate de Alianza Lima y Comerciantes Unidos

Al finalizar el encuentro, Eryc Castillo compartió su análisis sobre el empate en Cutervo y el desempeño de Alianza Lima. “Primero darle gracias a Dios por la posibilidad de estar acá. Vinimos a querer llevarnos los tres puntos. Por ahí un campo complicado, el rival complicado, todo lo que llevan las circunstancias, pero lo importante es sumar. Vamos a tratar de mejorar en lo que tenemos que mejorar y seguir trabajando. Dios permita que el próximo sábado podamos sacar los tres puntos”, sostuvo para L1 MAX.

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El veloz futbolista también valoró el esfuerzo colectivo para mantenerse invictos en la altura, destacando el trabajo diario del equipo y su convicción de que pueden aspirar a más durante el Torneo Clausura. Para el ecuatoriano, la clave será “seguir mejorando, esto es del día a día y creo que estamos para mucho”, reafirmando el compromiso del plantel con los objetivos trazados.