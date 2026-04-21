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Boom de espectáculos en Perú podría frenarse tras expansión récord en 2026, alerta la CCL: ¿Qué hay detrás?

¿Cae el telón? La Cámara de Comercio de Lima informó que la industria de conciertos podría crecer hasta un 7% este año, pero persisten amenazas para consolidar al país como hub regional

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El sector de espectáculos artísticos y culturales en Perú proyecta un crecimiento económico de entre 5 % y 7 % para 2026, según la Cámara de Comercio de Lima.

El sector de espectáculos artísticos y culturales en Perú se encamina a registrar un 2026 histórico, tanto en número de eventos como en asistencia y recaudación, según proyecciones presentadas por el Sector Arena de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La expectativa es de un crecimiento de entre 5% y 7% en movimiento económico y público, impulsado por una cartelera sin precedentes y la consolidación de Lima como plaza regional para conciertos y megaeventos.

Cartelera histórica y crecimiento sostenido

La presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la CCL, Doris Espinoza, indicó que ya se han agendado 50 conciertos masivos para este año en recintos emblemáticos como Arena Costa Verde, Anfiteatro del Parque de la Exposición, Estadio Nacional y Estadio San Marcos.

El calendario incluye presentaciones ya consumadas de artistas internacionales como Bad Bunny, My Chemical Romance, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Laura Pausini y el festival “Un Día en la Vida”.

Para los próximos meses se esperan nuevos anuncios de shows, incluyendo a BTS con tres fechas agotadas, Mon Laferte, Robbie Williams, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs e Isabel Pantoja.

Durante el primer semestre de 2025, se emitieron 105 licencias para eventos, generando una recaudación cercana a S/7 millones en derechos de autor, cifra que confirma la creciente relevancia de la industria del entretenimiento en el país.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.
Lima se consolida como principal plaza regional para conciertos y megaeventos, atrayendo tanto a artistas locales como internacionales. IG/ Alejandro Sanz.

Impacto económico y diversificación del consumo

El entretenimiento en vivo se ha consolidado como un motor clave para la economía nacional. El ticket promedio por asistente oscila entre S/80 y S/1.000, dependiendo del tipo de entrada, la ubicación y los servicios adicionales.

Según el gremio empresarial, el dinamismo del sector no solo beneficia a los promotores y artistas, sino que también impulsa actividades complementarias como turismo, hotelería, transporte y gastronomía.

Cada gran espectáculo moviliza a miles de personas y dinamiza diversas cadenas productivas, consolidando el sector como un actor relevante en la economía y la cultura nacional.

Desafíos de infraestructura y descentralización

A pesar del buen desempeño, la industria enfrenta barreras estructurales que limitan su potencial como hub regional. El déficit de recintos adecuados y las trabas burocráticas para proyectos como la futura “Arena Lima” encarecen los costos de producción y restringen la disponibilidad de fechas.

Lima concentra la mayor parte de los eventos, mientras que ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco muestran una demanda creciente pero enfrentan limitaciones por la falta de conectividad y de infraestructura moderna.

BTS en Netflix: el concierto que unió a miles de fans peruanas en una celebración virtual.
Durante el primer semestre de 2025, se otorgaron 105 licencias para eventos, generando cerca de S/7 millones en derechos de autor.

La presidenta de ARENA, Doris Espinoza, advirtió que la incertidumbre política tras el cambio de gobierno, los altos costos operativos y la falta de infraestructura fuera de Lima podrían frenar el avance del sector.

Según la ejecutiva, la consolidación de Lima frente a plazas como Brasil o Argentina dependerá de las acciones de las autoridades para garantizar seguridad jurídica e impulsar la inversión.

¿Cuál es el problema con Arena Lima?

El proyecto Arena Lima, planificado para construirse en el distrito de San Miguel, enfrenta oposición por parte de la Municipalidad de San Miguel, que ha cuestionado la falta de información y transparencia respecto a la obra.

Según las autoridades locales, el desarrollo del recinto no fue comunicado oficialmente y existen preocupaciones sobre su ubicación dentro del Parque de las Leyendas, un espacio emblemático de la ciudad.

La municipalidad advierte que la ausencia de consulta previa y de estudios de impacto puede generar conflictos urbanísticos y afectar áreas destinadas a la recreación y conservación, lo que ha generado incertidumbre sobre la viabilidad y aceptación social del proyecto.

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