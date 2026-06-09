Día del Padre: Peruanos gastarán menos dinero que el año pasado y que en el Día de la Madre

En el Día del Padre se gastaría menos por personas que en el Día de la Madre, e inclusive sería un monto menor al del 2025. - Crédito iStock

Se viene el Día del Padre en Perú. El tercer domingo de junio se celebra esta fecha especial para las familias peruanas, pero viene con malas noticias.

Por el lado del consumo económico, es usual que el Día del Padre siempre facture menos que el Día de la Madre. Este año el ticket promedio que se gastará en los ‘papitos’ está entre S/150 y S/220 por persona, algo menor frente al rango de S/280 a S/380 que se estimaba para las ‘mamitas’. Esto, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Pero la situación se acompleja. Según la CCL, este ticket de compra para los papás peruanos se estima menor al que se gastó el año pasado, donde se registraba que el promedio llegaba a superaba los S/250.

PUBLICIDAD

Maximiza tus ventas con estrategias prolongadas. (La Nueva Mañana)

Menor gasto para el Día del Padre

Ya a pocas semanas de celebrarse el Día del Padre, el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta una campaña con resultados positivos, impulsada principalmente por el efecto comercial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como estrategias promocionales y facilidades de financiamiento que ayudarán a dinamizar el consumo.

Pero si bien Leslie Passlacqua, presidenta del gremio, proyecta un crecimiento de entre 3% y 5% —lo que significará ventas de entre S/4.142 millones y S/4.222 millones, monto superior a los S/4.021 millones registrados en junio del año pasado— igual se espera que el ticket de gasto por persona sea menor.

PUBLICIDAD

“El Mundial 2026 contribuirá a compensar este efecto, especialmente en categorías vinculadas al entretenimiento y la tecnología. Respecto a las temperaturas que se registrarían este año si bien difieren con las temporadas de años anteriores, el impacto sería moderado para las ventas retail”, aclaró la CCL.

Venta de televisores para ver la Copa se incrementarán. Foto: Difusión

Día de la Madre se gastó más

Así, la CCL estimó que el ticket promedio por persona se situaría entre S/150 y S/220 por persona, cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando superó los S/250.

“Si bien se expresa un menor gasto de compra para este año, el crecimiento esperado de las ventas responderá a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y una mayor demanda en categorías específicas y por la misma actividad que el Mundial FIFA trae alrededor del sector”, añadieron.

PUBLICIDAD

Uno podría sostener que la tendencia es a menor gasto, ya sea por factores del ahorro y economía familiar, pero las estimaciones de la CCL sí señalaron que con respecto al ticket de compra, se gastó más este 2026 para el Día de la Madre.

'Regalos que prefieren las madres por su día', con imágenes de moda, calzado, productos tecnológicos y bienestar.

Para esta fecha se estimó que el gasto por persona fluctuaba entre S/280 y S/380, lo que superó el rango de entre S/250 y S/350 registrado en 2025.

Sin embargo, la campaña aún tiene dos semanas para mejorar esas cifras, con promociones y ofertas. En esa línea, Leslie Passlacqua afirmó que las estrategias omnicanal serán fundamentales para captar la demanda. “El cliente buscará activamente promociones vinculadas al Mundial y ofertas que le permitan maximizar cada sol invertido”, agregó.

PUBLICIDAD